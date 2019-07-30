МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Почти 30 тысяч москвичей привились от клещевого энцефалита с начала сезона, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

"В этом сезоне против клещевого вирусного энцефалита привито 29,1 тысячи человек, из них – 9,3 тысячи детей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данным оперативного мониторинга, на 30-й неделе 2019 года обращаемость пострадавших в больницы с укусами клещей не превышает среднемноголетних значений. Основные случаи заболеваний фиксируют из-за поездок на природу, преимущественно на территории новой Москвы, лесопарков Лосиный остров, Серебряный бор, а также при туристических поездках в другие страны.