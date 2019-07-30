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РИА Новости

В США произошло ДТП с участием машин полиции, скорой и пожарной службы

Вчера, 19:05
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Автомобили трех экстренных служб - полиции, скорой помощи и пожарной службы - попали в массовое ДТП в американском штате Нью-Джерси, сообщает телеканал NBC.
По данным местных правоохранителей, инцидент начался с вызова патрульных полицейских на место обычной аварии. Двоих сотрудников ДПС, которые осматривали место происшествия, сбил проезжавший мимо мусоровоз.
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На фотографии, сделанной с воздуха, видно, как мусоровоз подмял под себя полицейский джип и врезался в заднюю часть кареты скорой помощи, которая, в свою очередь, врезалась в пожарный автомобиль.
Двое патрульных были госпитализированы. О других пострадавших в результате ДТП не сообщается.
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Нью-ДжерсиСШАВ мире
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