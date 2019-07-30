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РИА Новости
Теплоснабжение

Новосибирский филиал СГК в 2019 году вложил 2 млрд рублей в ремонт пяти ТЭЦ

Вчера, 18:55
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГорода России. Новосибирск
Города России. Новосибирск
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Сибирская генерирующая компания (СГК) инвестировала 2,051 миллиарда рублей в плановый капремонт пяти ТЭЦ Новосибирского филиала в текущем году, следует из сообщения СГК.

"2,051 миллиарда рублей направлено на плановые капитальные ремонты пяти ТЭЦ Новосибирского филиала", - сообщается в инфографике компании. Как отмечает СГК, ремонтная программа 2019 года на Новосибирских ТЭЦ выполнена уже на 70%.

Уточняется, что в 2019 году планом был предусмотрен ремонт 13 основных агрегатов ТЭЦ Новосибирского филиала. На девяти единицах основного оборудования новосибирских ТЭЦ работы завершены.
"На данный момент работы завершены на трех котлоагрегатах, трех турбоагрегатах, двух турбогенераторах и водогрейном котле. После капитального ремонта оборудования технико-экономические характеристики восстановлены до значений, близких к нормативным (заводским)", - говорится в сообщении.
Кроме капитального ремонта, на ТЭЦ специалисты также проводят диагностирование, текущий ремонт и техобслуживание энергетического и вспомогательного оборудования. СГК отмечает, что по итогам диагностики в ремонтную программу новосибирских ТЭЦ дополнительно включили капремонт двух турбоагрегатов мощностью 20 МВт и 25 МВт, а также турбогенератора мощностью 25 МВт.
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СГК работает в Алтайском, Красноярском краях, Кемеровской и Новосибирской областях, Хакасии и Тыве. В состав группы входят четыре ГРЭС, одна ГТЭС и 18 ТЭЦ общей электрической мощностью 10,9 ГВт и тепловой мощностью 23,9 тысячи Гкал.ч. На долю станций СГК приходится порядка 23-25% выработки тепла и электроэнергии энергосистемы Сибири.
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