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РИА Новости

Трех жителей КБР будут судить за хищение 131 дачного участка

Вчера, 18:24
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкДачные участки в Подмосковье
Дачные участки в Подмосковье
© РИА Новости / Алексей Куденко
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НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей республики, которых обвиняют в хищении 131 дачного участка стоимостью более 40 миллионов рублей, сообщает надзорное ведомство региона.
"По версии следствия, обвиняемые и неустановленные лица, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, путем незаконного изготовления и представления заведомо подложных документов и печатей приобрели право на 131 земельный участок в пяти садоводческих товариществах на территории Нальчика и Чегемского района. Общая площадь участков составила свыше 88 тысяч квадратных метров, а рыночная стоимость - более 42 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Кроме того, фигурантов дела обвиняют в покушении на завладение правами на еще восемь участков площадью более 3 тысяч квадратных метров и стоимостью больше 1,5 миллиона рублей, расположенных в трех товариществах. Обвиняемым также инкриминируется то, что они оформили участки на подставных лиц, чтобы потом распоряжаться землей.
"Всего им предъявлено обвинение в совершении 13 преступлений, среди которых подделка документов, мошенничество, покушение на мошенничество и легализация имущества, приобретенного преступным путем. Уголовное дело направлено в Нальчикский городской суд для рассмотрения по существу", - уточняет прокуратура.
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