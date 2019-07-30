Трех жителей КБР будут судить за хищение 131 дачного участка

НАЛЬЧИК, 30 июл – РИА Новости. Заместитель прокурора Кабардино-Балкарии Игорь Дармилов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении троих жителей республики, которых обвиняют в хищении 131 дачного участка стоимостью более 40 миллионов рублей, сообщает надзорное ведомство региона.

"По версии следствия, обвиняемые и неустановленные лица, в отношении которых материалы выделены в отдельное производство, путем незаконного изготовления и представления заведомо подложных документов и печатей приобрели право на 131 земельный участок в пяти садоводческих товариществах на территории Нальчика и Чегемского района. Общая площадь участков составила свыше 88 тысяч квадратных метров, а рыночная стоимость - более 42 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, фигурантов дела обвиняют в покушении на завладение правами на еще восемь участков площадью более 3 тысяч квадратных метров и стоимостью больше 1,5 миллиона рублей, расположенных в трех товариществах. Обвиняемым также инкриминируется то, что они оформили участки на подставных лиц, чтобы потом распоряжаться землей.