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РИА Новости

Росгвардия взяла под охрану единственный водозабор в Тулуне

Вчера, 18:24
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкВид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Вид на район подтопления в городе Тулуне Иркутской области
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Росгвардия усилила охрану водозабора в Тулуне Иркутской области и подъездных путей к нему, сообщили в пресс-службе ведомства.
"Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии усилили охрану водозабора в Тулуне, прилегающей территории и подъездных путей к нему", - рассказали в пресс-службе.
Закат с острова Ольхон на озере Байкал
Вчера, 02:34
Паводок в Иркутской области может уничтожить экосистему Байкала, пишут СМИ
Как отметили в Росгвардии, из-за повышения уровня воды в реке выше критических отметок водозабор стал центральным источником чистой воды в городе.
В конце июня в Иркутской области произошло наводнение. Погибли 25 человек, без вести пропали семь. За время паводка было подтоплено почти 11 тысяч жилых домов, 49 участков дорог, разрушено и повреждено 22 моста, пострадали почти 39 тысяч жителей. Наибольший ущерб стихия нанесла городам Нижнеудинск и Тулун. В субботу, 27 июля, власти области сообщили, что за сутки в Тулуне выпала почти месячная норма осадков.
Беспощадная вода: как наводнения парализуют и уничтожают города
© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанк

С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.

Ситуация в зоне подтопления в Иркутской области
1 из 7

С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floods

В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.

Таиланд
2 из 7

В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.

CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floods
CC BY 2.0 / Kristian Thøgersen / Six Feet Under Water

Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.

Австралия
3 из 7

Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.

CC BY 2.0 / Kristian Thøgersen / Six Feet Under Water
CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Pakistan Humanitarian Aid Flood Relief

В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.

Пакистан
4 из 7

В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.

CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Pakistan Humanitarian Aid Flood Relief
CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAID

Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.

Филиппины
5 из 7

Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.

CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAID
© РИА Новости / Жюльен Маттиа / Перейти в фотобанк

В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.

Наводнение в Париже
6 из 7

В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
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© РИА Новости / Олег Смеречинский / Перейти в фотобанк

Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.

Последствия ливней в Сочи
7 из 7

Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.

© РИА Новости / Олег Смеречинский
Перейти в фотобанк
1 из 7

С конца июня в Иркутской области идут сильные паводки, и один из сильнейших ударов принял на себя небольшой город Тулун. За это время 25 человек погибли, более десяти пропали без вести. Прямо сейчас стихия не отступает: вода вновь превысила критическую отметку, людей эвакуируют из опасной зоны.

© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
2 из 7

В уже далеком 2011 году Таиланд в течение полугода заливали сильнейшие дожди. Под водой оказались целые провинции, более 600 человек погибли. Начавшийся летом 2011 года потоп завершился только в январе 2012 года.

CC BY 2.0 / dany13 / Thailand/Thai floods
3 из 7

Австралийский штат Квинсленд считается одним из самых засушливых в стране, однако на рубеже 2011 и 2012 года именно его затопило в результате тропического циклона. Ущерб от стихийного бедствия составил более 10 миллиардов долларов.

CC BY 2.0 / Kristian Thøgersen / Six Feet Under Water
4 из 7

В 2010 году сильнейшее наводнение обрушилось на Пакистан. Для спасения пострадавших в страну пребывали волонтеры и спасатели со всего мира. Ущерб тогда превысил 10 миллиардов долларов, а жертвами наводнения стали более 2000 человек. Вода не уходила несколько месяцев.

CC BY 2.0 / DVIDSHUB / Pakistan Humanitarian Aid Flood Relief
5 из 7

Филиппины достаточно часто подвергаются ударам водной стихии, однако наводнение 2009 года считается в стране сильнейшим за 60 лет. Оно ударило по столице Филлипин – Маниле, - которую вместе с пригородами затопило полностью. Многие дома и целые кварталы были разрушены до основания.

CC BY 2.0 / Department of Foreign Affairs and Trade / Flooding from Typhoon Ondoy (Ketsana), Philippines 2009. Photo: AusAID
6 из 7

В январе 2018 года под водой оказался один из самых знаменитых и посещаемых городов мира – Париж. Наводнение было вызвано сильными дождями, улицы города превратились в реки, были закрыты часть станций метро а также многие музеи. Больше недели город был фактически парализован.

© РИА Новости / Жюльен Маттиа
Перейти в фотобанк
7 из 7

Летом 2014 года сильнейшие ливни едва не затопили Сочи. Больше 400 домов оказались под водой, так же была затоплена территория аэропорта и железнодорожного вокзала. Из-за этого возник транспортный коллапс, город не могли покинуть многочисленные туристы и жители города.

© РИА Новости / Олег Смеречинский
Перейти в фотобанк
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Паводок в Иркутской областиРосгвардияИркутская областьТулунПроисшествия
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