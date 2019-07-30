Лавров и эмиссар ООН обсудили проблему возвращения боевиков ИГ* в Ирак

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Специальный представитель генерального секретаря ООН по Ираку Жанин Хеннис-Плассхарт заявила РИА Новости, что обсудила с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым угрозы безопасности, связанные с репатриацией террористов ИГ* и связанных с ними людей в Ирак из лагеря беженцев в Сирии.

Ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что свыше 55 тысяч подозреваемых боевиков террористической организации "Исламское государство"*, в том числе иностранцев, и членов их семей находятся под стражей в Сирии и Ираке, и часть из них необходимо репатриировать. Она также отметила, что "свыше 11 тысяч подозреваемых членов семей боевиков ИГ* содержатся в лагере Аль-Хоул на северо-востоке Сирии в условиях, недотягивающих до стандартных".

В лагере беженцев Аль-Хоул, расположенном в северо-восточной Сирии недалеко от границы с Ираком, находится по меньшей мере 70 тысяч человек, бежавших с полей сражений в регионе. Многие из них являются членами семей убитых боевиков террористической организации "Исламское государство"* .

"Мы затронули вопрос о возвращении боевиков ИГ*, которые содержатся в лагере Аль-Хоул в Сирии. Там много людей, около 70 тысяч человек. Я полагаю, более 30 тысяч - иракцы, многие из них - маленькие дети. Эти люди вернутся в Ирак рано или поздно, потому что ситуация в Аль-Хоуле не очень хорошая", - отметила Плассхарт.

Она добавила, что в случае их возвращения в Ирак важно иметь ясность по поводу "объектов размещения, мер безопасности и процедур проверки", в противном случае положение дел будет рискованным. Также необходимо позаботиться о детях, которые оказались в "очень травмирующих обстоятельствах в очень уязвимый период своей жизни". При этом она заявила, что вопрос о боевиках ИГ* и членов их семей "касается не только иракцев, но и так называемых иностранных бойцов", и у многих стран "есть разные точки зрения, что с ними делать".

Представитель ООН отметила, что вместе с Лавровым они обсудили также политическую ситуацию в Ираке. Плассхарт заверила главу российского МИД, что ситуация в Ираке за последнее время улучшилась, "дела обстоят намного лучше", однако при этом ситуация в стране "все еще очень подвержена рискам".

Миссия ООН в Ираке была учреждена Советом Безопасности в августе 2003 года, после начала вооруженной операции США и союзников в стране.