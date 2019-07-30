СМИ сообщили о четырех погибших при взрыве в Пакистане

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. По меньшей мере четыре человека погибли, 12 получили ранения в результате взрыва на рынке в пакистанском городе Кветта, сообщает телеканал Samaa со ссылкой на спасателей.

Целью взрыва, как сообщается, была полицейская машина. Пострадавшие были доставлены в больницу.

В свою очередь телеканал Geo TV передает со ссылкой на полицию, что в результате взрыва пострадали 20 человек, в том числе женщина и двое детей. По данным телеканала, взрыв произошел недалеко от полицейского участка.