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РИА Новости

На Кубани возбудили дело из-за повреждения причала танкером

Вчера, 18:07
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на Кубани с нефтеналивным танкером FOS Hamilton, который навалился на причал во время швартовки, сообщается во вторник на сайте СК РФ.
Инцидент с FOS Hamilton произошел 22 июня. Как сообщала "Транснефть", судно во время швартовки навалилось на причал №1А нефтерайона "Шесхарис" в Новороссийске. Причал был выведен из эксплуатации на время проведения расследования для выяснения причин инцидента. В работу он был снова введен в середине июля.
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Подконтрольный "Транснефти" Новороссийский морской торговый порт (НМТП) подал в арбитражный суд Краснодарского края иск о взыскании 653 миллионов рублей убытков, причиненных повреждением причала танкером FOS Hamilton. Обсуждалось также мирное урегулирование спора.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", - говорится в сообщении.
Уточняется, что в результате случившегося был причинен ущерб в размере более 372 миллионов рублей. В настоящее время следователи уточняют все обстоятельства произошедшего.
Группа НМТП - третий портовый оператор Европы и лидер на российском стивидорном рынке по объему грузооборота. В состав группы входят два крупнейших порта России - Новороссийск на Черном море и Приморск на Балтийском, а также порт Балтийск в Калининградской области. "Транснефть" в 2018 году консолидировала контрольный пакет акций НМТП, ей принадлежит 62% акций ПАО "Новороссийский морской торговый порт", Росимуществу - 20% акций, структуры РЖД владеют 5,3% НМТП. Остальные акции порта находятся в свободном обращении.
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