На Кубани возбудили дело из-за повреждения причала танкером

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Следственный комитет возбудил уголовное дело после инцидента на Кубани с нефтеналивным танкером FOS Hamilton, который навалился на причал во время швартовки, сообщается во вторник на сайте СК РФ.

Инцидент с FOS Hamilton произошел 22 июня. Как сообщала "Транснефть", судно во время швартовки навалилось на причал №1А нефтерайона "Шесхарис" в Новороссийске. Причал был выведен из эксплуатации на время проведения расследования для выяснения причин инцидента. В работу он был снова введен в середине июля.

Подконтрольный "Транснефти" Новороссийский морской торговый порт (НМТП) подал в арбитражный суд Краснодарского края иск о взыскании 653 миллионов рублей убытков, причиненных повреждением причала танкером FOS Hamilton. Обсуждалось также мирное урегулирование спора.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления... "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в результате случившегося был причинен ущерб в размере более 372 миллионов рублей. В настоящее время следователи уточняют все обстоятельства произошедшего.