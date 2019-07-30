Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T18:04Z
https://ria.ru/20190730/1557019267.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Тамбовская область

Тамбовская обладминистрация и РКС сформируют инвестпрограмму на 2020 год

Вчера, 18:04
40
ТАМБОВ, 30 июл – РИА Новости. Тамбовская область и госкорпорация "Российские коммунальные системы" к осени сформируют инвестиционную программу модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова; договоренность об этом достигнута на встрече главы региона Александра Никитина с генеральным директором РКС Игорем Дибцевым и председателем Совета директоров компании Григорием Теряном.
Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации, АО "Тамбовские коммунальные системы" (подразделение РКС) осуществляет на основании долгосрочного договора аренды эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова, вопрос модернизации которых стоит сегодня особенно актуально.
"Нужно определить план работы, объем инвестиций, отрегулировать тарифную составляющую. Речь идет о краткосрочном периоде – на 2020 год", - приводит пресс-служба слова Никитина.
В рамках инвестпрограммы планируется определить план первоочередных работ по модернизации этих коммунальных систем, синхронизировать ряд различных программ, в том числе, по реконструкции коллектора по улице Гастелло, где в 2020 году планируется и дорожное строительство.
Губернатор региона Александр Никитин
24 июля, 20:58
Тамбовский губернатор и глава Ростеха обсудили совместные проекты
"Встреча была полезной, продуктивной и содержательной. Несмотря на сложность самих проблем и их обсуждения, мы находим конкретные пути решения. Необходимо, чтобы качество услуги было на порядок выше, не было аварий, чтобы и область, и компания выполняли обязательства по отношению друг другу", - сказал Никитин.
В пресс-службе добавили, что конкретные суммы вложений будут озвучены позже, когда инвестиционная программа будет принята и утверждена обеими сторонами.
000000
Обсудить 0
Тамбовская областьАлександр Никитин
Рекомендуем
ТГК-1 в I полугодии сократила выработку электроэнергии на 5,2%
РИА
Новости
Дальний Восток
"Русгидро" увеличило вложения в ремонтные работы на Дальнем Востоке на 12%
Выплата пенсии в одном из отделений Почты России
Росстат назвал средний размер пенсий в июне
Нарвская ГЭС ОАО ТГК-1. Архив
ТГК-1 в I полугодии увеличила чистую прибыль по РСБУ на 36,6%
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин во время интервью кинорежиссеру, сценаристу и продюсеру Оливеру Стоуну
Путин призвал сделать диспансеризацию реальной и доступной
Певица Loboda
Светлана Лобода показала, как зажгла на концерте Rammstein
Композитор Игорь Крутой
Путин поздравил Игоря Крутого с юбилеем
Режиссер Квентин Тарантино
Тарантино составил плейлист из лучших песен в своих фильмах
Истребитель МиГ-29 ВВС Азербайджана
Баку привлечет специалистов из Турции для поисков МиГ-29
Самолет Airbus A321 авиакомпании Red Wings. Архивное фото
Пассажиров отмененного рейса из Крыма отправили в Москву резервным бортом
Истребитель Су-30МКИ индийских ВВС
Россия заключила с Индией контракт на поставку авиаракет
Поезд в Московском метрополитене
В московском метро три человека упали на рельсы за несколько часов
Здание мэрии на Тверской улице в Москве
Мэрия предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Пустыня
Человечество исчерпало возобновляемые ресурсы на 2019 год
Энергия водорода: итоги конкурса Up Great
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния