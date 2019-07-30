Тамбовская обладминистрация и РКС сформируют инвестпрограмму на 2020 год

ТАМБОВ, 30 июл – РИА Новости. Тамбовская область и госкорпорация "Российские коммунальные системы" к осени сформируют инвестиционную программу модернизации и реконструкции систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова; договоренность об этом достигнута на встрече главы региона Александра Никитина с генеральным директором РКС Игорем Дибцевым и председателем Совета директоров компании Григорием Теряном.

Как сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации, АО "Тамбовские коммунальные системы" (подразделение РКС) осуществляет на основании долгосрочного договора аренды эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения города Тамбова, вопрос модернизации которых стоит сегодня особенно актуально.

"Нужно определить план работы, объем инвестиций, отрегулировать тарифную составляющую. Речь идет о краткосрочном периоде – на 2020 год", - приводит пресс-служба слова Никитина.

В рамках инвестпрограммы планируется определить план первоочередных работ по модернизации этих коммунальных систем, синхронизировать ряд различных программ, в том числе, по реконструкции коллектора по улице Гастелло, где в 2020 году планируется и дорожное строительство.

"Встреча была полезной, продуктивной и содержательной. Несмотря на сложность самих проблем и их обсуждения, мы находим конкретные пути решения. Необходимо, чтобы качество услуги было на порядок выше, не было аварий, чтобы и область, и компания выполняли обязательства по отношению друг другу", - сказал Никитин.