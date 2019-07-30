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РИА Новости
Выборы в Мосгордуму

Оппозиционные кандидаты в МГД не идут на компромисс, заявили в СПЧ

Вчера, 18:01
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Незарегистрированные кандидаты в Мосгордуму не идут ни на какие компромиссы в проведении акции в Москве 3 августа, хотя Совет по правам человека при президенте РФ предложил свои посреднические услуги, заявил РИА Новости член СПЧ Игорь Борисов.
Ранее Либертарианская партия прекратила переговоры с мэрией Москвы и отказалась от участия в акции незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму, запланированной на 3 августа в Москве, так как вариант проведения мероприятия на улице Академика Сахарова их не устраивает. Несмотря на это, в социальных сетях некоторых кандидатов все равно опубликованы призывы к проведению акции в любой точке Бульварного кольца.
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"(Незарегистрированные кандидаты в МГД) не идут ни на какие компромиссы, причем СПЧ предложил свои посреднические услуги, мы готовы выступить медиаторами этого процесса. И Совет по правам человека, и я лично, как правозащитник, готов приложить максимум усилий для нахождения компромиссного варианта, но в рамках действующего законодательства", - сказал Борисов.
Он отметил, что в России политика формируется в рамках установленных процедур в соответствии с действующим законодательством. "Поэтому, я считаю, что здесь граждане должны проявить благоразумие... - понять, куда их втягивают. Политика ультиматумов здесь неуместна", - добавил Борисов.
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"Оптимальное предложение, как бы с точки зрения и количества участников, и с точки зрения близости к центру Москвы, обеспечение безопасности, - это проспект Сахарова. Здесь однозначная позиция. Может, им какая-то звукоусиливающая аппаратура нужна, освещение повесить - вот в этом мы готовы способствовать организаторам, чтобы власти это обеспечили. Увеличить количество рамок. Давайте эту проблему тоже решать, я думаю, Москва пойдет навстречу", - заключил он.
В минувшую субботу, 27 июля, в Москве прошел митинг, который не был согласован со столичными властями. По данным прокуратуры, в соцсетях распространялись призывы приходить на несанкционированную акцию к дому 13 по Тверской улице, где находится правительство Москвы. Ее организовали оппозиционеры, не зарегистрированные в качестве кандидатов в Мосгордуму из-за превышения числа недействительных подписей. Полиция сообщала, что на незаконной акции 27 июля были задержаны 1074 человека за различные правонарушения.
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Чем грозит участие в несогласованных акциях
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