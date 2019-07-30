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РИА Новости
Тверская область

Руденя: Тверская область за два года в 1,5 раза увеличила объем экспорта

Вчера, 18:00
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тверской области И. Руденя
Губернатор Тверской области И. Руденя
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТВЕРЬ 30 июл - РИА Новости. Объём экспорта товаров Тверской области увеличился в 1,5 раза с 2016 года и достиг по итогам 2018 - почти 300 миллионов долларов, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.
Во вторник на заседании областного правительства власти региона рассмотрели концепцию развития внешнеэкономических связей и стимулирования экспорта.
"У Тверской области сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые у нас производятся. На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция наших предприятий машиностроительной, кожевенной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. С 2016 года объём экспорта товаров, производимых в нашем регионе, увеличился в 1,5 раза", – сказал Руденя.
По его словам в 2016 году этот показатель составлял 200,1 миллион долларов, в 2018 году объём экспорта достиг 299,2 миллиона долларов.
Как подчеркнул глава области, министерству экономического развития региона необходимо представить дополнительные меры для стимулирования развития экспорта в Тверской области. Также нужно определить перспективные и приоритетные для тверского региона внешние рынки.
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Как подчеркнул глава области, целевыми показателями работы по развитию внешнеэкономических связей в рамках представленной концепции обозначено увеличение объемов экспорта несырьевых и неэнергетических товаров и услуг до 482,3 миллиардов долларов в 2024 году, количества субъектов малого и среднего предпринимательства, выведенных на экспорт – до 135. Кроме того, запланировано внедрение регионального экспортного стандарта, который предусматривает унифицированные подходы по созданию благоприятных условий для экспорта с учетом территориальной специфики. Как подчеркнул эксперт Российского экспортного центра Владимир Цыба, это очень важное направление работы, которое объединит все инициативы по поддержке экспорта в регионе.
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Тверская областьИгорь Руденя
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