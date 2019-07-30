Руденя: Тверская область за два года в 1,5 раза увеличила объем экспорта

ТВЕРЬ 30 июл - РИА Новости. Объём экспорта товаров Тверской области увеличился в 1,5 раза с 2016 года и достиг по итогам 2018 - почти 300 миллионов долларов, сообщил РИА Новости губернатор региона Игорь Руденя.

Во вторник на заседании областного правительства власти региона рассмотрели концепцию развития внешнеэкономических связей и стимулирования экспорта.

"У Тверской области сформирован достаточный потенциал для наращивания и развития экспорта услуг и товаров, которые у нас производятся. На внешних рынках высоким спросом пользуется продукция наших предприятий машиностроительной, кожевенной, деревообрабатывающей и металлообрабатывающей промышленности. С 2016 года объём экспорта товаров, производимых в нашем регионе, увеличился в 1,5 раза", – сказал Руденя.

По его словам в 2016 году этот показатель составлял 200,1 миллион долларов, в 2018 году объём экспорта достиг 299,2 миллиона долларов.

Как подчеркнул глава области, министерству экономического развития региона необходимо представить дополнительные меры для стимулирования развития экспорта в Тверской области. Также нужно определить перспективные и приоритетные для тверского региона внешние рынки.