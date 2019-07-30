Пресс-конференция сенатора Алексея Майорова о российском АПК

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1 августа в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексея МАЙОРОВА по итогам работы в весеннюю сессию.