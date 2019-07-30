В Подмосковье будут судить 17 человек по делу о незаконных азартных играх

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. В Московской области перед судом предстанут 17 человек, обвиняемые в организации и участии в преступном сообществе с целью проведения незаконных азартных игр, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУСК по Московской области Ольга Врадий.

"Завершено расследование уголовного дела в отношении 17 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия каждого они обвиняются в создании и участии в преступном сообществе, незаконной организации и проведении азартных игр, нарушении авторских и смежных прав. Также один из мужчин обвиняется в незаконном обороте наркотических средств в крупном размере", - сказала Врадий.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением, по ее словам, направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следствием установлено, что в мае 2015 года девять жителей Подмосковья для организации азартных игр в Жуковском и Раменском районе создали преступное сообщество. ОПГ состояла из пяти функционально обособленных структурных подразделений, члены которых предположительно совершили не менее двух тяжких преступлений.

"Так, с мая 2015 по апрель 2017 года члены преступного сообщества из корыстных побуждений, исполняя отведенные роли, осуществили незаконную организацию и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, получив доход от указанной деятельности более 55 миллионов рублей", - сказала Врадий.

Предполагаемые соучастники, по ее словам, незаконно использовали объекты авторского права - программы для ЭВМ, для игровых автоматов с денежным выигрышем, причинив тем самым правообладателям ущерб на сумму более 10 миллионов рублей.