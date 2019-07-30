ЦИК получил от Соболь жалобу на отказ в регистрации кандидатом в МГД

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Центризбирком получил жалобу Любови Соболь на отказ в регистрации кандидатом в депутаты Мосгордумы, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина.

Соболь написала в Twitter, что подала официальную жалобу в ЦИК на отказ в дее регистрации. Незарегистрированные кандидаты в депутаты Мосгордумы могут обжаловать в ЦИК решение Мосгоризбиркома в течение пяти дней. ЦИК должен рассмотреть жалобы в течение 10 дней.

"Да, жалоба от нее сегодня поступила", - сказала Гришина.

Ранее во вторник она заявила, что ЦИК уже получил шесть жалоб от кандидатов в депутаты Мосгордумы, которым отказали в регистрации.

Мосгоризбирком оставил в силе решение об отказе в регистрации для ряда кандидатов.