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РИА Новости
Калужская область

Рейсы из Калуги в Турцию продолжат с 15 августа

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкВвод в эксплуатацию международного аэропорта "Калуга".
Ввод в эксплуатацию международного аэропорта Калуга.
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Ввод в эксплуатацию международного аэропорта "Калуга".. Архивное фото
КАЛУГА, 30 июл – РИА Новости. Рейсы в Турцию из Международного аэропорта "Калуга", которые были отменены с 1 августа, продолжат с 15 августа, сообщило во вторник правительство Калужской области.
Рейсы из калужского аэропорта в Турцию стартовали в апреле прошлого года. На днях в соцсетях появилась информация об их прекращении с 1 августа.
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Губернатор региона Анатолий Артамонов во вторник в Боровском районе провел рабочую встречу с генеральным директором авиакомпании Royal Flight Бесики Квирквией. В этом году данная авиакомпания осуществляет прямые авиарейсы из Калуги в Турцию.
"Мы достигли договоренности о том, что возможность улететь из калужского аэропорта на отдых в Турцию, которая полюбилась калужанам и жителям близлежащих регионов, сохраняется. Будет совсем маленький перерыв, и, начиная с 15 августа, мы возобновляем эти полеты", - заявил Артамонов по итогам встречи.
В свою очередь гендиректор авиакомпании подтвердил намерение продолжить взаимодействие с калужским аэропортом и пожелал будущим пассажирам хорошего отдыха.
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