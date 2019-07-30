Рейсы из Калуги в Турцию продолжат с 15 августа

КАЛУГА, 30 июл – РИА Новости. Рейсы в Турцию из Международного аэропорта "Калуга", которые были отменены с 1 августа, продолжат с 15 августа, сообщило во вторник правительство Калужской области.

Рейсы из калужского аэропорта в Турцию стартовали в апреле прошлого года. На днях в соцсетях появилась информация об их прекращении с 1 августа.

Губернатор региона Анатолий Артамонов во вторник в Боровском районе провел рабочую встречу с генеральным директором авиакомпании Royal Flight Бесики Квирквией. В этом году данная авиакомпания осуществляет прямые авиарейсы из Калуги в Турцию.

"Мы достигли договоренности о том, что возможность улететь из калужского аэропорта на отдых в Турцию, которая полюбилась калужанам и жителям близлежащих регионов, сохраняется. Будет совсем маленький перерыв, и, начиная с 15 августа, мы возобновляем эти полеты", - заявил Артамонов по итогам встречи.