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РИА Новости

В ЛНР заявили о размещении силовиками военной техники близ школы в Донбассе

Вчера, 17:20
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© РИА Новости / Геннадий Дубовой / Перейти в фотобанкВоенная техника в Донецкой области
Военная техника в Донецкой области
© РИА Новости / Геннадий Дубовой
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Военная техника в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики разместили военную технику возле школы в населенном пункте Попасная в Донбассе, заявил во вторник на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.
"В жилом районе населенного пункта Попасная отмечено прибытие двух БМП, размещенных в непосредственной близости от жилого дома и в 150 метрах от школы", - сказал Филипоненко.
По его словам, чтобы скрыть размещение военной техники на территории жилых кварталов, украинские силовики препятствуют работе наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в данном районе.
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