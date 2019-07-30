В ЛНР заявили о размещении силовиками военной техники близ школы в Донбассе

ЛУГАНСК, 30 июл - РИА Новости. Украинские силовики разместили военную технику возле школы в населенном пункте Попасная в Донбассе, заявил во вторник на брифинге офицер пресс-службы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Иван Филипоненко.

"В жилом районе населенного пункта Попасная отмечено прибытие двух БМП, размещенных в непосредственной близости от жилого дома и в 150 метрах от школы", - сказал Филипоненко.