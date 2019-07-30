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РИА Новости

В Кузбассе осудили участников преступной группы из Сибири

Вчера, 17:18
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КЕМЕРОВО, 30 июл – РИА Новости. Пятнадцать участников преступной группировки, совершавших преступления в трех регионах Сибири, осуждены в Кузбассе, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Отмечается, что Прокопьевским районным судом Кемеровской области постановлен обвинительный приговор участникам группы, совершившим 28 преступлений, среди которых кражи, грабежи и разбои, на территории трех сибирских регионов – Кузбасса, Новосибирской области и Алтайского края.
Установлено, что при помощи лома, кувалды и монтировок подельники вскрывали ювелирные магазины, ломбарды, салоны мобильной связи, большегрузные автомобили и похищали золотые украшения, бытовую технику и другие ценные вещи. Потерпевшими от их противоправных действий признаны 30 физических и юридических лиц. Общая сумма причиненного ущерба превысила 11,5 миллиона рублей.
Отмечается, что фигуранты уголовного дела были задержаны в результате совместной спецоперации, проведенной сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области при участии Росгвардии. В ходе обысков, проведенных по адресам проживания злоумышленников, изъята часть похищенного имущества и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В ходе предварительного расследования допрошены более 100 свидетелей, проведены очные ставки, судебные фоноскопические, геномные и другие экспертизы.
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"Прокопьевский районный суд Кемеровской области признал 15 обвиняемых виновными в совершении инкриминируемых им преступлений и приговорил одного из них к 140 часам обязательных работ, пятерых – к условному лишению свободы на сроки от 2 лет 6 месяцев до 5 лет 6 месяцев, еще девять участников группы получили в качестве наказания от 3 лет 6 месяцев до 8 лет 8 месяцев лишения свободы. Приговор вступил в законную силу", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
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Ирина ВолкМВД РоссииНовосибирская областьКемеровская областьПроисшествия
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