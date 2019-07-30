В Кузбассе осудили участников преступной группы из Сибири

КЕМЕРОВО, 30 июл – РИА Новости. Пятнадцать участников преступной группировки, совершавших преступления в трех регионах Сибири, осуждены в Кузбассе, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Отмечается, что Прокопьевским районным судом Кемеровской области постановлен обвинительный приговор участникам группы, совершившим 28 преступлений, среди которых кражи, грабежи и разбои, на территории трех сибирских регионов – Кузбасса, Новосибирской области и Алтайского края.

Установлено, что при помощи лома, кувалды и монтировок подельники вскрывали ювелирные магазины, ломбарды, салоны мобильной связи, большегрузные автомобили и похищали золотые украшения, бытовую технику и другие ценные вещи. Потерпевшими от их противоправных действий признаны 30 физических и юридических лиц. Общая сумма причиненного ущерба превысила 11,5 миллиона рублей.

Отмечается, что фигуранты уголовного дела были задержаны в результате совместной спецоперации, проведенной сотрудниками ГУ МВД России по Кемеровской области при участии Росгвардии. В ходе обысков, проведенных по адресам проживания злоумышленников, изъята часть похищенного имущества и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела. В ходе предварительного расследования допрошены более 100 свидетелей, проведены очные ставки, судебные фоноскопические, геномные и другие экспертизы.