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РИА Новости

СК возбудил дело после гибели рабочей при пожаре на заводе на Урале

Вчера, 17:16
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) в Ревде, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
В понедельник в кислородно-компрессорном цехе завода произошло возгорание, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована. По данным МЧС, огнем повреждено оборудование в отдельно стоящем здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха, площадь пожара составила 25 квадратных метров.
"В результате первоначальных проверочных мероприятий по факту происшествия следственным отделом по городу Ревда… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.
В СУСК добавили, что назначен комплекс необходимых экспертиз, также проводятся допросы свидетелей и руководства предприятия, выясняются точные источник и причина инцидента.
Взрыв и пожар произошли в квартире девятиэтажного жилого дома на улице Папанина в Екатеринбурге
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Как сообщили журналистам представители СУМЗ, администрация предприятия оказывает полное содействие правоохранительным и надзорным органам в установлении обстоятельств произошедшей трагедии.
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МЧССреднеуральский медеплавильный заводСледственный комитет РФСвердловская областьПроисшествия
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