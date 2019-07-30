СК возбудил дело после гибели рабочей при пожаре на заводе на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 июл - РИА Новости. Свердловские следователи возбудили уголовное дело по факту возгорания на Среднеуральском медеплавильном заводе (СУМЗ) в Ревде, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

В понедельник в кислородно-компрессорном цехе завода произошло возгорание, одна работница предприятия погибла, еще одна госпитализирована. По данным МЧС, огнем повреждено оборудование в отдельно стоящем здании вспомогательного отделения кислородно-компрессорного цеха, площадь пожара составила 25 квадратных метров.

"В результате первоначальных проверочных мероприятий по факту происшествия следственным отделом по городу Ревда… возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

В СУСК добавили, что назначен комплекс необходимых экспертиз, также проводятся допросы свидетелей и руководства предприятия, выясняются точные источник и причина инцидента.