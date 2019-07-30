Джонсон и премьер Ирландии обсудили Brexit

ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил ирландского коллегу Лео Варадкара, что намерен добиваться заключения соглашения с ЕС по Brexit, в котором не будет содержаться положения о жесткой границе между Соединенным Королевством и Ирландией.

Премьеры в ходе переговоров договорились о продолжении сотрудничества двух стран, в том числе по вопросам Brexit.

"Премьер-министр ясно дал понять, что правительство будет подходить к ведущимся переговорам решительно, энергично и в духе дружбы и что он предпочитает заключить сделку с ЕС. Но это должна быть сделка, которая отменяет backstop", - говорится в заявлении британского правительства, выпущенном по итогам переговоров между премьер-министрами.