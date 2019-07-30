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РИА Новости

Джонсон и премьер Ирландии обсудили Brexit

Вчера, 17:15
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© REUTERS / Toby MelvilleБорис Джонсон у штаб-квартиры Консервативной партии в Лондоне
Борис Джонсон у штаб-квартиры Консервативной партии в Лондоне
© REUTERS / Toby Melville
ЛОНДОН, 30 июл - РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заверил ирландского коллегу Лео Варадкара, что намерен добиваться заключения соглашения с ЕС по Brexit, в котором не будет содержаться положения о жесткой границе между Соединенным Королевством и Ирландией.
Премьеры в ходе переговоров договорились о продолжении сотрудничества двух стран, в том числе по вопросам Brexit.
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"Премьер-министр ясно дал понять, что правительство будет подходить к ведущимся переговорам решительно, энергично и в духе дружбы и что он предпочитает заключить сделку с ЕС. Но это должна быть сделка, которая отменяет backstop", - говорится в заявлении британского правительства, выпущенном по итогам переговоров между премьер-министрами.
Так называемый backstop – это временный механизм, призванный предотвратить введение досмотра товаров и людей на границе между Северной Ирландией и Ирландской Республикой.
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1 июля, 09:41
"Тактический ход". Политолог о заявлении Бориса Джонсона о Brexit'е Борис Джонсон, лидер премьерской гонки в Великобритании, заявил, что намерен на примере Brexit'а доказать российскому руководству ценность либерализма. В эфире радио Sputnik эти намерения оценил политолог Александр Сафонов.
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BrexitСеверная ИрландияБорис ДжонсонЕвросоюзЛондонВ мире
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