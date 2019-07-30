Вторник в Москве может стать самым холодным днем с начала июля

"Сегодняшний день в Москве холоднее, чем вчерашний. Если в понедельник у нас наблюдалась температура в районе плюс 17-18 градусов, то сегодня преобладающая температура была на уровне плюс 14-15 градусов. Поскольку и ночь с понедельника на вторник была довольно прохладной - 8,5 градуса, то среднесуточная температура сегодня будет где-то около 10-11 градусов, что на 7-8 градусов ниже климатической нормы", - сообщила Позднякова.