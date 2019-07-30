МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Вторник в Москве может стать самым холодным днем с начала июля, преобладающая температура составит плюс 14-15 градусов, а среднесуточная температура - плюс 10-11 градусов, что ниже климатической нормы, сообщила РИА Новости главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.
"Сегодняшний день в Москве холоднее, чем вчерашний. Если в понедельник у нас наблюдалась температура в районе плюс 17-18 градусов, то сегодня преобладающая температура была на уровне плюс 14-15 градусов. Поскольку и ночь с понедельника на вторник была довольно прохладной - 8,5 градуса, то среднесуточная температура сегодня будет где-то около 10-11 градусов, что на 7-8 градусов ниже климатической нормы", - сообщила Позднякова.
По ее словам, предварительно, вторник - самый холодный день июля, но "точные данные мы получим во время вечерних замеров".
Метеоролог добавила, что завтра температура в Москве может быть такая же, порядка 14 градусов. По словам Поздняковой, понижение температуры обуславливается значительным количеством облаков в небе над Москвой.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус сообщил РИА Новости, что во вторник в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами, преимущественно на северо-востоке региона, пройдут кратковременные дожди. Температура поднимется до плюс 15-17 градусов в центре города, по области до плюс 13-18.