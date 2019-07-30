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РИА Новости

Генпрокуратура внесла представление Скворцовой

Вчера, 17:10
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой в связи с недостатками правового регулирования различных вопросов в сфере здравоохранения, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.
"Пресекались нарушения при лицензировании лечебных учреждений... Министру здравоохранения внесено представление в связи с недостатками правового регулирования разных вопросов, а также обязательного медицинского страхования", - сказал Буксман в ходе заседания коллегии в ГП, на котором подводились итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии и обсуждались задачи на второе.
Первый заместитель министра здравоохранения РФ Татьяна Яковлева
11 июня, 16:04
Минздрав заявил о недостаточных полномочиях для воздействия на регионы
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Здоровье - ОбществоВероника СкворцоваРоссияОбщество
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