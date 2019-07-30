Генпрокуратура внесла представление Скворцовой

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ внесла представление главе Минздрава Веронике Скворцовой в связи с недостатками правового регулирования различных вопросов в сфере здравоохранения, заявил первый замгенпрокурора Александр Буксман.

"Пресекались нарушения при лицензировании лечебных учреждений... Министру здравоохранения внесено представление в связи с недостатками правового регулирования разных вопросов, а также обязательного медицинского страхования", - сказал Буксман в ходе заседания коллегии в ГП, на котором подводились итоги работы надзорного ведомства в первом полугодии и обсуждались задачи на второе.