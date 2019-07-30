Ростовский суд оставил под домашним арестом активистку "Открытой России"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Ростовской областной суд оставил в силе решение нижестоящего суда, продлившего до 20 августа срок домашнего ареста члену федерального совета движения "Открытая Россия" Анастасии Шевченко, которая проходит по делу о деятельности нежелательной организации, сообщила журналистам представитель суда Дина Боброва.

Шевченко находится под домашним арестом с 23 января. В июне районный суд продлил меру пресечения в виде домашнего ареста на три месяца, до 17 сентября 2019 года, однако Ростовский областной суд сократил этот срок до 20 июля. Позже районный суд продлил срок домашнего ареста до 20 августа. Защита обжаловала данное решение.

"Ростовский областной суд, рассмотрев материал, оставил постановление районного суда о продлении срока содержания Анастасии Шевченко под домашним арестом до 20 августа 2019 года без изменения", - сказала представитель суда.

По данным избирательной комиссии Ростовской области, Шевченко выдвинута в порядке самовыдвижения на довыборы депутатов Ростовской-на-Дону городской думы в 14 округе, которые пройдут 8 сентября. Решение о ее регистрации или отказе в регистрации пока не принято. Крайний срок принятия решения - 4 августа.