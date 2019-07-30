В Одинцове сократят интервалы движения поездов в часы пик

МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Московской области продолжают развивать транспортную доступность. Так, интервалы движения электричек сократят в Одинцове, сообщил телеканал В Московской области продолжают развивать транспортную доступность. Так, интервалы движения электричек сократят в Одинцове, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

В регионе по инициативе Москвы и федеральных властей реализуется программа строительства московских центральных диаметров (МЦД). Благодаря проекту добраться из одной точки в другую можно будет быстрее.

"Буквально с августа-сентября по направлению Одинцова интервал в час пик будет составлять 3,5, максимум 5 минут. Это, конечно, другое качество пригородного сообщения. Тем более что параллельно меняются и железнодорожные составы. Ставится "Иволга" – современный комфортабельный поезд", – рассказал Андрей Воробьев.

Кроме того, в Московской области ведется строительство железнодорожных переездов.

"Мы сдали более 20 железнодорожных переездов. Там, где раньше было ни проехать ни пройти, сегодня ситуация изменилась. Это и Балашиха, и Реутов, и Долгопрудный, и Мытищи. Мы построили большое количество переездов, и эта программа продолжается", – добавил губернатор.

В Красногорске осенью откроют новый главной путь. Благодаря ему пропускная способность увеличится на 15%. Разгрузят график и в городском округе Мытищи.