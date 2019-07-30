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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Одинцове сократят интервалы движения поездов в часы пик

Вчера, 16:56
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© РИА Новости / Александр КряжевПассажиры на перроне
Пассажиры на перроне
© РИА Новости / Александр Кряжев
МОСКВА, 30 июл — РИА Новости. В Московской области продолжают развивать транспортную доступность. Так, интервалы движения электричек сократят в Одинцове, сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.
В регионе по инициативе Москвы и федеральных властей реализуется программа строительства московских центральных диаметров (МЦД). Благодаря проекту добраться из одной точки в другую можно будет быстрее.
"Буквально с августа-сентября по направлению Одинцова интервал в час пик будет составлять 3,5, максимум 5 минут. Это, конечно, другое качество пригородного сообщения. Тем более что параллельно меняются и железнодорожные составы. Ставится "Иволга" – современный комфортабельный поезд", – рассказал Андрей Воробьев.
Кроме того, в Московской области ведется строительство железнодорожных переездов.
"Мы сдали более 20 железнодорожных переездов. Там, где раньше было ни проехать ни пройти, сегодня ситуация изменилась. Это и Балашиха, и Реутов, и Долгопрудный, и Мытищи. Мы построили большое количество переездов, и эта программа продолжается", – добавил губернатор.
В Красногорске осенью откроют новый главной путь. Благодаря ему пропускная способность увеличится на 15%. Разгрузят график и в городском округе Мытищи.
Андрей Воробьев отметил, что в октябре 2020 года буду сданы основные участки ЦКАД. Среди них Звенигородский ход, который пересекает Подольск и Ленинский район.
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