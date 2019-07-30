Более 1 млн рублей вернули жителям МО из-за перерасчета оплаты за отопление

Возврат денежных средств осуществили в Клину, Подольске, Домодедове, Серпухове, Балашихе и Шаховской. В числе УК, которые произвели перерасчет, – ОАО "Домодедово-Жилсервис", МУП "Водоканал", товарищества собственников жилья "Сосновый Бор-3" и "Квартал Париж", МПКХ "Шаховская".

Жителям Зеленограда вернули почти 4,5 млн рублей переплаты за отопление

Жителям Зеленограда вернули почти 4,5 млн рублей переплаты за отопление

"Согласно формуле правил предоставления коммунальных услуг, в данном случае площадь конкретного помещения должна делиться на общую площадь помещений в доме. Получается, что владельцы квартир доплачивали за собственников нежилых помещений", – сказала Ольга Федина.