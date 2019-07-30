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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 1 млн рублей вернули жителям МО из-за перерасчета оплаты за отопление

Вчера, 16:53
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЕдиный платежный документ оплаты услуг ЖКХ
Единый платежный документ оплаты услуг ЖКХ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Управляющие организации вернули жителям Подмосковья более 1,1 миллиона рублей после перерасчета оплаты за отопление. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на руководителя Госжилинспекции МО Ольгу Федину.
Возврат денежных средств осуществили в Клину, Подольске, Домодедове, Серпухове, Балашихе и Шаховской. В числе УК, которые произвели перерасчет, – ОАО "Домодедово-Жилсервис", МУП "Водоканал", товарищества собственников жилья "Сосновый Бор-3" и "Квартал Париж", МПКХ "Шаховская".
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"Согласно формуле правил предоставления коммунальных услуг, в данном случае площадь конкретного помещения должна делиться на общую площадь помещений в доме. Получается, что владельцы квартир доплачивали за собственников нежилых помещений", – сказала Ольга Федина.
В результате перерасчета жители Московской области получили в общей сложности 1,16 миллиона рублей.
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