На Украине проходят обыски на таможенных постах двух аэропортов

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований совместно с генеральной прокуратурой Украины проводит обыски на таможенных постах аэропорта "Киев" и "Запорожье-аэропорт", а также в помещении запорожской таможни, заявила во вторник первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
"Проводим несколько санкционированных обысков совместно с Государственной фискальной службой Украины и Генеральной прокуратурой Украины на таможенном посту "Аэропорт "Киев" в Жулянах, в помещении Запорожской таможни ДФС, на таможенном посту "Запорожье-аэропорт", - сообщила Варченко в Facebook.
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По ее словам, обыски проводятся в рамках уголовного дела о в злоупотреблении служебным положением, по которому подозревают должностных лиц Киевской городской таможни.
"По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - отметила она.
Санкция по статье "Злоупотребление властью или служебным положением" наказывается лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.