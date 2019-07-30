На Украине проходят обыски на таможенных постах двух аэропортов

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Государственное бюро расследований совместно с генеральной прокуратурой Украины проводит обыски на таможенных постах аэропорта "Киев" и "Запорожье-аэропорт", а также в помещении запорожской таможни, заявила во вторник первый заместитель директора ГБР Ольга Варченко.

"Проводим несколько санкционированных обысков совместно с Государственной фискальной службой Украины и Генеральной прокуратурой Украины на таможенном посту "Аэропорт "Киев" в Жулянах, в помещении Запорожской таможни ДФС, на таможенном посту "Запорожье-аэропорт", - сообщила Варченко в Facebook

По ее словам, обыски проводятся в рамках уголовного дела о в злоупотреблении служебным положением, по которому подозревают должностных лиц Киевской городской таможни.

"По нашей информации, они пропустили через таможенный контроль самолет одной из авиакомпаний, не осуществив надлежащим образом его проверку и не оформив его в соответствии с процедурой. Этими действиями нанесен ущерб государственным интересам Украины", - отметила она.