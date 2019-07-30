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РИА Новости

Сотрудники калининградского зоопарка выпустили в море спасенных тюленей

Вчера, 16:33
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкДень тюленя в калининградском зоопарке
День тюленя в калининградском зоопарке
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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КАЛИНИНГРАД, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка выпустили в Балтийское море в районе Куршской косы двух спасенных балтийских тюленей, занесенных в международную Красную книгу, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.
Разрешение на возвращение животных в естественную среду обитания выдала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Операция прошла на Куршской косе при поддержке сотрудников национального парка.
"Выпускниками" стали два из четырех тюленей, прошедших лечение и реабилитацию в зоопарке. Оба прошли обследование, лечение и реабилитацию. На последнем этапе животных учили самостоятельно добывать пищу, сведя к минимуму контакт с человеком. Рацион тюленей был максимально насыщен: ежедневно каждое животное съедало около 5 килограммов рыбы", - рассказала Михайлова.
Обоих детенышей тюленей нашли на морском побережье в апреле ранеными и истощенными, за время нахождения в зоопарке они увеличили массу больше, чем втрое. Животных оснастили чипами с идентификационным номером, по которому можно определить их происхождение.
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Михайлова добавила, что на реабилитации в калининградском зоопарке остаются еще два балтийских тюленя. Как только будет получено разрешение Росприроднадзора, их тоже выпустят в море. Практически каждую весну в калининградский зоопарк попадают молодые балтийские тюлени, нуждающиеся в лечении и реабилитации.
В июне в Балтийское море выпустили двух молодых тюленей, родившихся в зоопарке этой весной. Четыре взрослых особи, постоянно живущих в зоопарке, также в свое время были найдены на побережье. Их вылечили, однако возвратить в природу не смогли, поскольку последствия травм и болезней не позволили бы им выжить в море.
При этом Михайлова напомнила, что зоопарк как муниципальное учреждение по уставу не имеет права расходовать средства на реабилитацию диких животных, поэтому спустя несколько дней после обнаружения первого тюлененка был объявлен сбор пожертвований на лечение и реабилитацию. Сумма за четыре месяца составила 171 тысячу рублей. На корм, ветеринарные услуги и медикаменты потрачено 147 тысяч, неизрасходованные средства пойдут на приобретение корма живущим в зоопарке тюленям.
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Куршская косаБалтийское мореРосприроднадзорРоссияКалининградОбщество
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