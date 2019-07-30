Сотрудники калининградского зоопарка выпустили в море спасенных тюленей

КАЛИНИНГРАД, 30 июл - РИА Новости. Сотрудники калининградского зоопарка выпустили в Балтийское море в районе Куршской косы двух спасенных балтийских тюленей, занесенных в международную Красную книгу, рассказала журналистам пресс-секретарь зоопарка Екатерина Михайлова.

Разрешение на возвращение животных в естественную среду обитания выдала Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор). Операция прошла на Куршской косе при поддержке сотрудников национального парка.

"Выпускниками" стали два из четырех тюленей, прошедших лечение и реабилитацию в зоопарке. Оба прошли обследование, лечение и реабилитацию. На последнем этапе животных учили самостоятельно добывать пищу, сведя к минимуму контакт с человеком. Рацион тюленей был максимально насыщен: ежедневно каждое животное съедало около 5 килограммов рыбы", - рассказала Михайлова.

Обоих детенышей тюленей нашли на морском побережье в апреле ранеными и истощенными, за время нахождения в зоопарке они увеличили массу больше, чем втрое. Животных оснастили чипами с идентификационным номером, по которому можно определить их происхождение.

Михайлова добавила, что на реабилитации в калининградском зоопарке остаются еще два балтийских тюленя. Как только будет получено разрешение Росприроднадзора, их тоже выпустят в море. Практически каждую весну в калининградский зоопарк попадают молодые балтийские тюлени, нуждающиеся в лечении и реабилитации.

В июне в Балтийское море выпустили двух молодых тюленей, родившихся в зоопарке этой весной. Четыре взрослых особи, постоянно живущих в зоопарке, также в свое время были найдены на побережье. Их вылечили, однако возвратить в природу не смогли, поскольку последствия травм и болезней не позволили бы им выжить в море.