Мосгоризбирком оставил в силе отказ в регистрации Брюхановой

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мосгоризбирком в ходе заседания во вторник оставил без удовлетворения жалобу на отказ в регистрации выдвиженца от партии "Яблоко" Анастасии Брюхановой в качестве кандидата в депутаты Мосгордумы.

Ранее в понедельник жалобу Брюхановой рассмотрела рабочая группа МГИК, которая рекомендовала Мосгоризбиркому оставить ее без удовлетворения.

Как уточнил в ходе заседания член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, основанием для отказа является недостаточное количество достоверных подписей для регистрации. "Мы внимательно рассмотрели все доводы, перепроверили сведения, которые были представлены в жалобе. Из представленных подписей 845 являются недействительными, и оставшихся достоверных подписей недостаточно для регистрации кандидата", - сказал Реут.

Он также отметил, что отдельным основанием для отказа стали ошибки в оформлении документов об имуществе за границей.

"Предлагается жалобу Анастасии Брюхановой об отказе ей в регистрации оставить без удовлетворения", - сказал в ходе заседания председатель комиссии Валентин Горбунов.

Брюханова отметила, что представила 339 заявлений от граждан, которые подтверждают, что сами ставили подписи, однако они не были рассмотрены. По ее словам, эти заявления должны быть основанием для пересмотра решения. "Я подала 339 заявлений от избирателей, которые подтвердили, что они ставили подписи. Однако эти заявления не были рассмотрены. Разве их недостаточно, чтобы поставить под сомнение решения графолога?" - сказала она.

По словам Брюхановой, она будет пытаться обжаловать это решение в ЦИК.