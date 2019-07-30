В Масложировом союзе рассказали об импорте пальмового масла

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Импорт в Россию пальмового масла на непищевые цели незначителен, сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.

Во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за запрет импорта в Россию технического пальмового масла. "Нет такого понятия - техническое пальмовое масло. Есть масла, которые используются на технические цели, точнее - на непищевые, а есть масла, которые используются на пищевые цели", - сказал в свою очередь Мальцев.

При этом, продолжил собеседник агентства, ввоз пальмового масла на непищевые цели в РФ незначителен. "Практически всё масло, 99%, которое импортируется - это пальмовое масло с пищевыми кондициями. Объем потребления масла для технических целей небольшой, поэтому судовые партии ввозить невыгодно. При этом пищевое масло может использоваться для технических целей, в обратном порядке - нет", - указал он.