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РИА Новости

В Масложировом союзе рассказали об импорте пальмового масла

Вчера, 16:19
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Импорт в Россию пальмового масла на непищевые цели незначителен, сообщил РИА Новости исполнительный директор Масложирового союза РФ Михаил Мальцев.
Во вторник лидер ЛДПР Владимир Жириновский выступил за запрет импорта в Россию технического пальмового масла. "Нет такого понятия - техническое пальмовое масло. Есть масла, которые используются на технические цели, точнее - на непищевые, а есть масла, которые используются на пищевые цели", - сказал в свою очередь Мальцев.
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При этом, продолжил собеседник агентства, ввоз пальмового масла на непищевые цели в РФ незначителен. "Практически всё масло, 99%, которое импортируется - это пальмовое масло с пищевыми кондициями. Объем потребления масла для технических целей небольшой, поэтому судовые партии ввозить невыгодно. При этом пищевое масло может использоваться для технических целей, в обратном порядке - нет", - указал он.
По данным Федеральной таможенной службы (ФТС) РФ, импорт пальмового масла и его фракций в Россию в 2018 году составил 1,06 миллиона тонн на сумму 748,77 миллиона долларов. Основными странами-поставщиками пальмового масла в РФ стали Индонезия (891,77 тысячи тонн, 84,1% в общем объеме импорта) и Малайзия (86,99 тысячи тонн, 8,2%), на третьем месте - Нидерланды (48,492 тысячи тонн, 4,6%).
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Михаил МальцевВладимир ЖириновскийЭкономика
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