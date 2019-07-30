Натали Портман объяснила, почему отказывается играть матерей в кино

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обладательница премии "Оскар" Натали Портман в интервью harpersbazaar.com Обладательница премии "Оскар" Натали Портман в интервью harpersbazaar.com объяснила , почему скорее сыграет в кино космонавта, но только не мать.

"Я буду чувствовать себя странно, играя маму чужого ребенка. Поэтому я чаще снимаюсь в роли космонавтов или поп-звезд", - сказала актриса.

Она также выступила против того, чтобы ее, как и других женщин, оценивали только по внешности.

"Из-за стремления быть красивыми женщины сталкиваются с тем, что их ценят только за привлекательность. А между тем, красота, как бабочка, живет совсем недолго. Если вы хотите наполнить жизнь смыслом и достоинством, то неправильно опираться только на нее", - считает Портман.