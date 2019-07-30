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РИА Новости
Культура

Натали Портман объяснила, почему отказывается играть матерей в кино

Вчера, 20:05
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАмериканская актриса Натали Портман
Американская актриса Натали Портман
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Обладательница премии "Оскар" Натали Портман в интервью harpersbazaar.com объяснила, почему скорее сыграет в кино космонавта, но только не мать.
"Я буду чувствовать себя странно, играя маму чужого ребенка. Поэтому я чаще снимаюсь в роли космонавтов или поп-звезд", - сказала актриса.
Она также выступила против того, чтобы ее, как и других женщин, оценивали только по внешности.
"Из-за стремления быть красивыми женщины сталкиваются с тем, что их ценят только за привлекательность. А между тем, красота, как бабочка, живет совсем недолго. Если вы хотите наполнить жизнь смыслом и достоинством, то неправильно опираться только на нее", - считает Портман.
На 2019 год запланирован выход фильма с участием актрисы "Бледная синяя точка", где она играет астронавта, который возвращается на Землю после долгой космической миссии.
Актриса Натали Портман на премьере фильма Голос люкс (Vox Lux) в рамках 75-го Венецианского международного кинофестиваля
21 июля, 13:32
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