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РИА Новости
Краснодарский край

Кубань планирует произвести не менее 1,3 миллиона тонн сахара в 2019 году

Вчера, 15:48
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КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Краснодарский край планирует произвести не менее 1,3 миллиона тонн сахара в 2019 году, то есть не меньше, чем в 2018 году, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"В прошлом году наши предприятия произвели 1,3 миллиона тонн сахара, в этом году мы рассчитываем получить результат не хуже", - сказал Кондратьев.
По его словам, в регионе уже стартовал сезон переработки сахарной свеклы. "Первые 2 тысячи тонн сахара уже выработали два комбината в Курганинском и Ленинградском районах. Кстати, наш регион первый в стране приступил к переработке свеклы", - отметил глава края.
Он уточнил, что в крае сейчас 16 действующих сахарных заводов, и все они готовы к приему сырья.
"Предприятия края серьезно подготовились к сезону – собственники вложили в ремонт около 2 миллиардов рублей. Мощность сахарных заводов позволяет перерабатывать 12 миллионов тонн сырья за сезон. Наши предприятия принимают не только местную сахарную свеклу, но и из соседних регионов – Ставропольского края и Ростовской области", - добавил губернатор.
В 2018 году регион произвел 1,3 миллиона тонн сахара. По итогам 2017 года в Краснодарском крае были выработаны рекордные 1,52 миллиона тонн сахара, что на 2% превысило показатель предыдущего года, когда было произведено 1,49 миллиона тонн.
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