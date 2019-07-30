Кубань планирует произвести не менее 1,3 миллиона тонн сахара в 2019 году

КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Краснодарский край планирует произвести не менее 1,3 миллиона тонн сахара в 2019 году, то есть не меньше, чем в 2018 году, сообщил журналистам губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"В прошлом году наши предприятия произвели 1,3 миллиона тонн сахара, в этом году мы рассчитываем получить результат не хуже", - сказал Кондратьев.

По его словам, в регионе уже стартовал сезон переработки сахарной свеклы. "Первые 2 тысячи тонн сахара уже выработали два комбината в Курганинском и Ленинградском районах. Кстати, наш регион первый в стране приступил к переработке свеклы", - отметил глава края.

Он уточнил, что в крае сейчас 16 действующих сахарных заводов, и все они готовы к приему сырья.

"Предприятия края серьезно подготовились к сезону – собственники вложили в ремонт около 2 миллиардов рублей. Мощность сахарных заводов позволяет перерабатывать 12 миллионов тонн сырья за сезон. Наши предприятия принимают не только местную сахарную свеклу, но и из соседних регионов – Ставропольского края и Ростовской области", - добавил губернатор.