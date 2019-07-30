Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T15:46Z
https://ria.ru/20190730/1557013498.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Волгоградской области за пост губернатора будут бороться пять кандидатов

Вчера, 15:46
232
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Волгоградской области во вторник завершила рассмотрение документов всех кандидатов, выдвинутых на пост губернатора: пять человек зарегистрированы, троим отказано, следует из материалов облизбиркома.
Ранее сообщалось, что документы о выдвижении подали в облизбирком кандидаты от региональных отделений восьми партий. "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Андрея Бочарова, КПРФ – Алексея Бурова. От Российской партии пенсионеров за социальную справедливость документы подал Эдуард Давыдовский, от ЛДПР – Владимир Рублев, от "Яблока" Дмитрий Любитенко, от "Справедливой России" - Сергей Полещук. Партия ветеранов России выдвинула Виктора Левчука, а партия "Национальный курс" - Дмитрия Полякова.
Подсчет голосов на избирательном участке
11 июля, 13:18
Эксперты зафиксировали рост политической активности на выборах губернаторов
Во вторник состоялось заседание избирательной комиссии. "В ходе заседания приняты решения об отказе в регистрации кандидатам Владимиру Полякову, Дмитрию Любитенко и Виктору Левчуку на должность губернатора Волгоградской области", - сообщает избирком. Ранее им были направлены извещения об отсутствии документов, необходимых для регистрации.
Выборы губернатора Волгоградской области пройдут в единый день голосования 8 сентября.
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Московской области
5 июня, 11:13
Эксперты прогнозируют вторые туры и коалиции на региональных выборах
000002
Обсудить 0
Волгоградская областьПолитика
Рекомендуем
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
В Госдуме могла бы появиться либеральная партия, считает Жуков
РИА
Новости
У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
Протест против внесения поправок к законопроекту об экстрадиции, Гонконг. 7 июля 2019
Власти Гонконга предъявят обвинения за участие в беспорядках, сообщили СМИ
Сергей Собянин
Либертарианская партия готовит новую провокацию, заявил Собянин
Лента
новостей
Сергей Собянин
Собянин заявил, что митингующие в Москве вынудили полицию применить силу
Участники акции в поддержку независимых кандидатов в Московскую городскую думу на проспекте Сахарова в Москве
Оппозиционные кандидаты в МГД не идут на компромисс, заявили в СПЧ
Центральный автовокзал в Москве
Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
Выдача багажа в аэропорту Шереметьево
В Екатеринбурге мужчина прокатился на багажной карусели
Председатель Яблока Сергей Митрохин
МГИК пересмотрит отказ в регистрации Митрохина кандидатом в МГД
Первый противодиверсионный катер для охраны Росгвардией Крымского моста
В Рыбинске спустили на воду второго "Грачонка" для охраны Крымского моста
В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского
В Крым приедут студенты из США и Европы
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края. Архивное фото
В Greenpeace заявили о недопуске сотрудников на территорию "китовой тюрьмы"
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин считает, что выборы в Мосгордуму будут конкурентными
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
09:45Резервный борт доставил в Тюмень пассажиров севшего в Самаре SSJ100
09:44Силовики три раза за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
09:41У берегов Крита произошло землетрясение магнитудой 5,0
09:39В Башкирии бойцовская собака напала на ребенка
09:34Обвиненный во взятке в 114 млн рублей заммэра Якутска вышел из СИЗО
09:20У берегов Сальвадора произошло землетрясение магнитудой 5,9
09:19В Японии подтвердили планы демонтировать АЭС "Фукусима-2"
09:19В Белогорске уровень паводка превысил отметки наводнения 2013 года
09:15Британия покинет ЕС в срок, заявил министр по вопросам Brexit
09:14Пожарный самолет Бе-200 начал тушить лесные пожары в Красноярском крае
09:06В Свердловской области выявили шесть несанкционированных палаточных лагерей
09:04Мединский прокомментировал жалобу "Пионера" из-за "Смерти Сталина"
09:01Минтранс предложил локализовать данные об автобусных перевозках, пишут СМИ
08:58В Туве построили новый мост после гибели десяти человек на переправе
08:52В Самаре экстренно приземлился SSJ100
Лента новостейМолния