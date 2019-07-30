В Волгоградской области за пост губернатора будут бороться пять кандидатов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 30 июл – РИА Новости. Избирательная комиссия Волгоградской области во вторник завершила рассмотрение документов всех кандидатов, выдвинутых на пост губернатора: пять человек зарегистрированы, троим отказано, следует из материалов облизбиркома.

Ранее сообщалось, что документы о выдвижении подали в облизбирком кандидаты от региональных отделений восьми партий. "Единая Россия" выдвинула действующего губернатора Андрея Бочарова, КПРФ – Алексея Бурова. От Российской партии пенсионеров за социальную справедливость документы подал Эдуард Давыдовский, от ЛДПР – Владимир Рублев, от "Яблока" Дмитрий Любитенко, от "Справедливой России" - Сергей Полещук. Партия ветеранов России выдвинула Виктора Левчука, а партия "Национальный курс" - Дмитрия Полякова.

Во вторник состоялось заседание избирательной комиссии. "В ходе заседания приняты решения об отказе в регистрации кандидатам Владимиру Полякову, Дмитрию Любитенко и Виктору Левчуку на должность губернатора Волгоградской области", - сообщает избирком. Ранее им были направлены извещения об отсутствии документов, необходимых для регистрации.