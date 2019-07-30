Объединение пассажиров пояснило идею о блокировке сервисов автоперевозок

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Общероссийское объединение пассажиров (ООП) не предлагало блокировать в РФ BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы" и аналогичные ресурсы, если речь идет о перевозках легковыми автомобилями, инициатива касается лишь автобусных перевозок без соответствующих разрешительных документов, написал на своей странице в Facebook председатель организации Илья Зотов.
Во вторник газета "Известия" сообщила, что ООП направило в Госдуму предложение создать черный список сайтов, позволяющих забронировать и купить билеты у нелегальных межрегиональных автоперевозчиков. Предлагается закрепить в законодательстве создание единого реестра доменных имен и сетевых адресов для таких сайтов с последующей возможностью их блокировки. По данным газеты, объединение уже сформировало перечень из 229 сайтов, по мнению ООП, торгующих билетами нелегальных автоперевозчиков. В список попали BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы", "Автовокзалы.ру", а также "автобусные" странички на OneTwoTrip, "Туту.ру" и ряд других, пишет газета.
"Мы не предлагали блокировать сервис BlaBlaCar, "Яндекс.Автобусы" и прочие ресурсы, всего их 229, если они осуществляют перевозку до 8 пассажиров, то есть на перевозку автомобилем наше предложение никаким образом не распространяется", - написал председатель ООП.
"Речь в нашем предложении только о том, что если пассажир бронирует поездку через условный сервис BlaBlaCar на автомобиле, а по факту его везут на автобусе большой вместимости (свыше 40 мест), при этом такой перевозчик не имеет никаких разрешающих документов на такую деятельность (в том числе отсутствует технический контроль, нет контроля режима труда и отдыха), то такие сервисы должны быть заблокированы", - пояснил Зотов.