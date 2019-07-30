Объединение пассажиров пояснило идею о блокировке сервисов автоперевозок

"Речь в нашем предложении только о том, что если пассажир бронирует поездку через условный сервис BlaBlaCar на автомобиле, а по факту его везут на автобусе большой вместимости (свыше 40 мест), при этом такой перевозчик не имеет никаких разрешающих документов на такую деятельность (в том числе отсутствует технический контроль, нет контроля режима труда и отдыха), то такие сервисы должны быть заблокированы", - пояснил Зотов.