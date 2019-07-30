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РИА Новости

В подтопленном районе Бурятии подготовили шесть пунктов для эвакуации

Вчера, 15:33
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КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Шесть пунктов временного размещения и шесть автобусов для эвакуации населения подготовили в Джидинском районе Бурятии, где подтоплены несколько десятков домов, сообщили в региональном главке МЧС.
"На территории села Петропавловка Джидинского района грунтовыми водами подтоплено 63 придворовые территории, 158 подполий домов. В настоящий момент наблюдается спад уровня воды, проведено информирование населения. Для устройства насыпи от реки Джида работает тяжелая техника. На случай ухудшения предусмотрено шесть пунктов временного размещения и шесть автобусов для эвакуации населения", - говорится в сообщении.
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Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике сложная ситуация из-за обильных осадков. В Джидинском, Закаменском районах в связи с выходом из берегов реки Джида многие населенные пункты отрезаны от транспортного сообщения. Кроме того, подтоплены села Большой Куналей Тарбагатайского района и Эрхирик Заиграевского района, есть угроза подтопления жилых домов в селах Улекчин, Санага, а также райцентра Закаменского района. Подтоплены дороги в Селенгинском районе.
Из резервного фонда регионального правительства оперативно выделяются средства туда, где уже можно начать работы.
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