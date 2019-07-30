В подтопленном районе Бурятии подготовили шесть пунктов для эвакуации

КРАСНОЯРСК, 30 июл - РИА Новости. Шесть пунктов временного размещения и шесть автобусов для эвакуации населения подготовили в Джидинском районе Бурятии, где подтоплены несколько десятков домов, сообщили в региональном главке МЧС.

"На территории села Петропавловка Джидинского района грунтовыми водами подтоплено 63 придворовые территории, 158 подполий домов. В настоящий момент наблюдается спад уровня воды, проведено информирование населения. Для устройства насыпи от реки Джида работает тяжелая техника. На случай ухудшения предусмотрено шесть пунктов временного размещения и шесть автобусов для эвакуации населения", - говорится в сообщении.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что в республике сложная ситуация из-за обильных осадков. В Джидинском, Закаменском районах в связи с выходом из берегов реки Джида многие населенные пункты отрезаны от транспортного сообщения. Кроме того, подтоплены села Большой Куналей Тарбагатайского района и Эрхирик Заиграевского района, есть угроза подтопления жилых домов в селах Улекчин, Санага, а также райцентра Закаменского района. Подтоплены дороги в Селенгинском районе.