В Москве будут судить наркоторговцев, поставлявших героин в 18 регионов

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МВД РФ довело до суда уголовное дело о международном преступном сообществе, которое привозило в Россию героин и распространяло его в 18 регионах, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.

На скамье подсудимых оказались 10 активных участников группировки, а предполагаемые руководители остаются, по версии следствия, в Таджикистане.

"В ходе предварительного расследования установлено, что предполагаемые организаторы находились на территории Республики Таджикистан и осуществляли руководство удаленно, посредством телефонной связи и компьютерных программ мгновенного обмена сообщениями", - рассказала Волк.

Наркотики доставлялись в Московский регион, после чего расфасовывались и продавались бесконтактным способом через закладки.

Полиции удалось задержать десять наиболее активных участников международного сообщества, в том числе глав входивших в него "подразделений".

Изъято более 8,9 килограмма наркотиков. Это примерно 155 тысяч условных разовых доз наркотика - хватит на население среднего российского города.

В сообщество входили три группы, которые продавали наркотики партиями весом до килограмма. Работало ОПС в Москве и Подмосковье, в Центральной России (Воронежская, Белгородская и другие области), Поволжье (Саратовская, Пензенская, Оренбургская области) и на юге (Ростовская область, КБР и КЧР).