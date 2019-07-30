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РИА Новости

В Москве будут судить наркоторговцев, поставлявших героин в 18 регионов

Вчера, 15:17
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. МВД РФ довело до суда уголовное дело о международном преступном сообществе, которое привозило в Россию героин и распространяло его в 18 регионах, сообщила журналистам во вторник официальный представитель ведомства Ирина Волк.
На скамье подсудимых оказались 10 активных участников группировки, а предполагаемые руководители остаются, по версии следствия, в Таджикистане.
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"В ходе предварительного расследования установлено, что предполагаемые организаторы находились на территории Республики Таджикистан и осуществляли руководство удаленно, посредством телефонной связи и компьютерных программ мгновенного обмена сообщениями", - рассказала Волк.
Наркотики доставлялись в Московский регион, после чего расфасовывались и продавались бесконтактным способом через закладки.
Полиции удалось задержать десять наиболее активных участников международного сообщества, в том числе глав входивших в него "подразделений".
Изъято более 8,9 килограмма наркотиков. Это примерно 155 тысяч условных разовых доз наркотика - хватит на население среднего российского города.
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В сообщество входили три группы, которые продавали наркотики партиями весом до килограмма. Работало ОПС в Москве и Подмосковье, в Центральной России (Воронежская, Белгородская и другие области), Поволжье (Саратовская, Пензенская, Оренбургская области) и на юге (Ростовская область, КБР и КЧР).
Всего обвиняемым инкриминируют 13 эпизодов тяжких и особо тяжких преступлений. Дело рассмотрит Бабушкинский суд Москвы.
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