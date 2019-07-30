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РИА Новости

Полиция стала раскрывать больше преступлений с использованием IT-технологий

Вчера, 15:17
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Органы предварительного следствия МВД России раскрыли в первом полугодии в полтора раза больше преступлений, совершенных с использованием IT-технологий, чем за аналогичный отрезок прошлого года, сообщили в пресс-центре МВД России.
"В полтора раза возросло количество расследованных преступлений, связанных с использованием компьютерных и телекоммуникационных технологий, почти на треть – фактов организации преступного сообщества", - рассказали в ведомстве со ссылкой на материалы оперативного совещания по итогам первого полугодия 2019 года, которое провел сегодня замглавы МВД - начальник следственного департамента генерал-лейтенант юстиции Александр Романов
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Также за эти полгода, отметили в пресс-центре, увеличилось число оконченных уголовных дел о преступлениях экономической направленности, а также в сфере оборонно-промышленного комплекса. Романов подчеркнул важность повышения результатов следственной работы.
"Особое внимание – к уголовным делам о нарушениях в сфере деятельности хозяйствующих субъектов. Необходимо обеспечивать не только контроль за возбуждением и расследованием дел данной категории, но и внимательное рассмотрение жалоб, поводом для которых являются действия сотрудников в отношении добросовестных предпринимателей", - заключил начальник следственного департамента МВД России.
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МВД РоссииАлександр РомановичПроисшествия
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