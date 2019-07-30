МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что выборы в Мосгордуму будут конкурентными.
"На каждый мандат претендует по пять человек минимум - и кого там только нет: и правые, и левые, и белые, и красные. Сегодня зарегистрированы более 230 человек, думаю, что выборы будут очень конкурентные", - заявил Собянин в эфире телеканала ТВЦ.
Он добавил, что утверждение о том, что не зарегистрировали ни одного независимого кандидата, - совершеннейшая ложь.
Выдвижение кандидатов в депутаты МГД завершилось 5 июля. Глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов подвел итоги первого этапа избирательной кампании: всего зарегистрировано 233 кандидата, среди них 171 представитель партий, 62 самовыдвиженца, 57 кандидатов получили отказ. Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва, в ходе которых впервые в стране будет реализован эксперимент по дистанционному электронному голосованию, состоятся в единый день голосования 8 сентября.
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