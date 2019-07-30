МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин считает, что выборы в Мосгордуму будут конкурентными.

"На каждый мандат претендует по пять человек минимум - и кого там только нет: и правые, и левые, и белые, и красные. Сегодня зарегистрированы более 230 человек, думаю, что выборы будут очень конкурентные", - заявил Собянин в эфире телеканала ТВЦ

Он добавил, что утверждение о том, что не зарегистрировали ни одного независимого кандидата, - совершеннейшая ложь.