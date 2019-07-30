Минкультуры не будет подавать иск к похитителю картины Куинджи

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Министерство культуры не будет заявлять иск к похитителю картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" Денису Чуприкову, заявила представитель ведомства Дарья Маркова в Замоскворецком суде столицы, который рассматривает дело по существу.

"Иск не заявлялся и не планируется", - сказала Маркова, оставив вопрос о наказании на усмотрение суда. Она также подтвердила особую историческую, культурную и художественную ценность полотна - ранее прокурор заявила, что картина стоит почти 20 миллионов рублей.

На прошлой неделе представитель Третьяковской галереи, также признанной потерпевшей стороной, сообщила, что не определилась с подачей иска.

Суд во вторник допросил хранительницу Третьяковки Кристину Липовскую. По ее словам, на выставке всегда было много людей, но около этой картины Куинджи они никогда не толпились. "Я подходила к ней и думала - какая изумительная работа и как мало ей любуются", - заявила хранительница.

Второй свидетельницей стала девушка, которая стояла в очереди на выставку. Она рассказала, что похититель быстро вышел из музея с картиной в руках, сел в машину, припаркованную в пешеходном Лаврушинском переулке, и уехал.