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РИА Новости

В Кашмире индийский и два пакистанских военных погибли при обстрелах

Вчера, 14:49
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. По меньшей мере два военнослужащих армии Пакистана и один индийский солдат погибли в результате обстрелов в спорном регионе Кашмир, передает агентство ANI со ссылкой на военных.
Согласно агентству армия Пакистана нарушила режим прекращения огня в секторах Сундербани, Тангдхар и Керан, в результате чего погиб индийский военнослужащий. Индийская армия ответила обстрелом со своей стороны, в результате погибли два военных пакистанской армии.
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В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.
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КашмирПакистанИндияВ мире
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