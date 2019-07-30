В Кашмире индийский и два пакистанских военных погибли при обстрелах

Согласно агентству армия Пакистана нарушила режим прекращения огня в секторах Сундербани, Тангдхар и Керан, в результате чего погиб индийский военнослужащий. Индийская армия ответила обстрелом со своей стороны, в результате погибли два военных пакистанской армии.

В Джамму и Кашмире - единственном индийском штате, где большинство населения составляют мусульмане, - активно действуют сепаратисты, выступающие за его независимость или присоединение к Пакистану. При этом в Кашмире между Индией и Пакистаном нет официальных границ - армии двух государств разделяет линия контроля. Нью-Дели обвиняет пакистанские власти в поддержке вооруженных сепаратистов. Исламабад эти обвинения отвергает, заявляя, что жители Кашмира самостоятельно борются за свои права.