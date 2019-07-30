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РИА Новости

В правительстве одобрили законопроект по контролю за оценкой условий труда

Вчера, 14:36
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CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Дом Правительства Российской Федерации
Дом Правительства Российской Федерации
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект по усилению контроля за проведением специальной оценки условий труда, сообщается на сайте кабинета министров.
Законопроект был разработан министерством труда и социальной защиты по итогам анализа применения федерального закона "О специальной оценке условий труда".
"Принятие и реализация законопроекта будут способствовать повышению качества проведения специальной оценки условий труда в целях обеспечения соблюдения гарантий и прав работников. Законопроект будет рассмотрен на заседании правительства", - говорится в сообщении.
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Согласно результатам проверок Роструда и информации органов субъектов, профсоюзов и работников, в ряде случаев организации не передают отчёты о проведении специальной оценки условий труда в Федеральную государственную информационную систему учёта результатов проведения специальной оценки условий труда (ФГИС СОУТ) либо передают их не полностью.
Это создаёт риски умышленного сокрытия отчётов, снижает достоверность и репрезентативность данных, не позволяет своевременно выявлять возможные нарушения и восстанавливать права работников, подчеркивается в сообщении.
Законопроектом предлагается присваивать оценке идентификационный номер в системе ФГИС СОУТ, а также обязать организации, проводящей оценку, передавать в Минтруд информацию о сокращении области аккредитации испытательного центра, указывать вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса, которые были исключены из области аккредитации. Такие организации также будут передавать в Минтруд информацию об изменении состава своих экспертов.
Проект также предусматривает проведение экспертизы качества специальной оценки условий труда по заявлению органов исполнительной власти.
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