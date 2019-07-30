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РИА Новости

Пресс-конференция главы национального союза пчеловодов Арнольда Бутова

Вчера, 14:10
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1 августа в 13:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится мультимедийная пресс-конференция главы Российского национального союза пчеловодов Арнольда БУТОВА, посвященная актуальным проблемам в области пчеловодства.
В чем причины вымирания пчелосемей в 30 регионах России? Как предотвратить их гибель? Какие последствия ожидают рынок меда? Насколько могут вырасти цены на один из самых популярных продуктов в стране?

В ходе мероприятия состоится подключение площадки в Симферополе, где представители СМИ также смогут задать свои вопросы.

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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