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РИА Новости

СМИ сообщили об одном погибшем при обрушении строительных лесов в Париже

Вчера, 14:08
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ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Строительные леса обрушились во вторник в XIII округе Парижа, один человек погиб, трое серьезно ранены, передаёт газета Parisien.
Инцидент произошёл на строительной площадке у здания, принадлежащего компании-оператору городской сети общественного транспорта RATP.
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Из-за обрушения с высоты 13 метров упали четверо рабочих. Один из них погиб на месте, трое получили серьезные травмы и в критическом состоянии были доставлены в больницу.
На место происшествия прибыли спасатели и полиция.
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