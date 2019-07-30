СМИ сообщили об одном погибшем при обрушении строительных лесов в Париже

Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек

Число погибших при обрушении дома в Мумбае возросло до 14 человек

Из-за обрушения с высоты 13 метров упали четверо рабочих. Один из них погиб на месте, трое получили серьезные травмы и в критическом состоянии были доставлены в больницу.