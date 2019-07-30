СМИ сообщили об одном погибшем при обрушении строительных лесов в Париже

ПАРИЖ, 30 июл - РИА Новости. Строительные леса обрушились во вторник в XIII округе Парижа, один человек погиб, трое серьезно ранены, передаёт газета Parisien.
Инцидент произошёл на строительной площадке у здания, принадлежащего компании-оператору городской сети общественного транспорта RATP.
Из-за обрушения с высоты 13 метров упали четверо рабочих. Один из них погиб на месте, трое получили серьезные травмы и в критическом состоянии были доставлены в больницу.
На место происшествия прибыли спасатели и полиция.