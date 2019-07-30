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РИА Новости
Краснодарский край

Губернатор Кубани сообщил о снижении госдолга края

Вчера, 14:02
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© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанк Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019
© РИА Новости / Фотохост sco-russia2020.ru
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КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года снизил свой госдолг на 21%, до 110,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.
"С начала года нам удалось снизить государственный долг Кубани на 29,5 миллиарда рублей. Сейчас объем задолженности составляет 110,6 миллиарда. Уменьшения госдолга нам удалось добиться благодаря грамотной финансово-бюджетной политике и устойчивой ситуации в экономике", - сказал губернатор.
По его словам, хорошая динамика прироста доходов бюджета позволила досрочно погасить 21,6 миллиарда рублей банковских кредитов.
"Кстати, раннее погашение также позволило существенно сократить расходы краевого бюджета на обслуживание госдолга", - добавил глава края.
Собеседник агентства также отметил, что в четвертом квартале регион планирует выпустить гособлигации края на 10 миллиардов рублей и провести рефинансирование части погашенных коммерческих кредитов на 21 миллиард рублей.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
17 июля, 17:44
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"Краевым законом мы обозначили себе планку к 1 января 2020 года – снизить госдолг до 136,4 миллиарда рублей. Однако, убежден, набранные темпы развития экономики региона позволят нам идти с опережением и мы снизим долговую нагрузку до 50%", - заключил глава региона.
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Краснодарский крайВениамин КондратьевКраснодарский крайЭкономика
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