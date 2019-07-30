Губернатор Кубани сообщил о снижении госдолга края

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выступает во время приветственного ужина от имени Верховного Суда РФ в рамках совещания председателей верховных судов государств-членов ШОС в Сочи. 17 июня 2019

КРАСНОДАР, 30 июл - РИА Новости. Краснодарский край с начала текущего года снизил свой госдолг на 21%, до 110,6 миллиарда рублей, сообщил РИА Новости губернатор региона Вениамин Кондратьев.

"С начала года нам удалось снизить государственный долг Кубани на 29,5 миллиарда рублей. Сейчас объем задолженности составляет 110,6 миллиарда. Уменьшения госдолга нам удалось добиться благодаря грамотной финансово-бюджетной политике и устойчивой ситуации в экономике", - сказал губернатор.

По его словам, хорошая динамика прироста доходов бюджета позволила досрочно погасить 21,6 миллиарда рублей банковских кредитов.

"Кстати, раннее погашение также позволило существенно сократить расходы краевого бюджета на обслуживание госдолга", - добавил глава края.

Собеседник агентства также отметил, что в четвертом квартале регион планирует выпустить гособлигации края на 10 миллиардов рублей и провести рефинансирование части погашенных коммерческих кредитов на 21 миллиард рублей.