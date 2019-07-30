Демонстрация военной силы идет в русле христианской этики, заявили в РПЦ

"Он даже не может испытывать гнева к противнику. Цель - не уничтожение противника, а принуждение к миру. Иногда для этого даже не нужно вступать в конфликт. Достаточно простой демонстрации силы, как это порой делает сегодня Россия. Мы стремимся к мирному существованию и, демонстрируя возможности нашего оружия, посылаем сигнал - у нас есть чем отразить агрессию, не трогайте нас", - сказал епископ Стефан в интервью, опубликованном на сайте Московского патриархата.