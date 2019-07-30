Демонстрация военной силы идет в русле христианской этики, заявили в РПЦ

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Демонстрация военной силы со стороны России является способом предупредить возможную агрессию потенциальных противников, и подобное поведение идет в русле норм христианской этики, заявил председатель синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами епископ Клинский Стефан (Привалов).
По его словам, воин-христианин должен "следовать нормам христианской этики", и "особенно на войне", например, он не может проявлять ожесточение по отношению к мирным гражданам.
"Он даже не может испытывать гнева к противнику. Цель - не уничтожение противника, а принуждение к миру. Иногда для этого даже не нужно вступать в конфликт. Достаточно простой демонстрации силы, как это порой делает сегодня Россия. Мы стремимся к мирному существованию и, демонстрируя возможности нашего оружия, посылаем сигнал - у нас есть чем отразить агрессию, не трогайте нас", - сказал епископ Стефан в интервью, опубликованном на сайте Московского патриархата.
Он напомнил, что участие в защите Родины с оружием в руках является "священной обязанностью христианина". В подтверждение этого глава синодального отдела привел, в частности, слова святителя Филарета (Дроздова) о том, что, "любя своих личных врагов, воин должен, ничтоже сумняшеся, сокрушать врагов Отечества". По словам Привалова, непротивление злу, являющемуся в форме военной агрессии, неминуемо повлечет за собой умножение зла.
"Представим себе, что было бы, если бы наш народ не взял оружие в 1941 году? Были бы уничтожены целые национальные культуры, ряд народов, считавшихся с точки зрения нацистской идеологии неполноценными, прекратили бы свое существование, мир погрузился бы во зло. В этом смысле уничтожение противника всеми доступными средствами - это не убийство, а защита", - сказал представитель РПЦ.
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Вместе с тем он признал, что "после боевых действий воину необходимо духовное очищение". Ранее человек, пришедший с войны, в течение некоторого времени даже не приступал к причастию, отметил епископ.
"Сейчас таких норм нет, мы готовы исповедовать и причащать воинов, участвующих в боевых действиях. Однако понимание, что даже убийство на войне не может быть совершено бесстрастно, должно побуждать священника очень внимательно относиться к духовному состоянию вернувшегося с войны военнослужащего. Последнему нужна духовная реабилитация, усиленная молитва, участие в каких-то послушаниях, консультация православных психологов", - добавил глава синодального отдела.