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РИА Новости

В Белоруссии москвичку обвинили в мошенничестве

Вчера, 13:50
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МИНСК, 30 июл – РИА Новости. Правоохранители Белоруссии задержали 44-летнюю москвичку, которая в интернете под видом различных людей совершала мошеннические действия в отношении белорусов и граждан других государств, сообщила во вторник пресс-служба МВД республики.
"Столичная милиция и ОМОН задержали 44-летнюю москвичку, которая в интернете под видом различных людей совершала мошеннические действия в отношении белорусов и граждан других государств. Преступная схема, по которой работала женщина, построена по принципу социального инжиниринга. В интернете фигурантка собирала информацию о людях с проблемами со здоровьем. Далее в социальных сетях она предлагала дружбу потенциальной жертве, а затем "обрабатывала" ее несколько месяцев", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
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По ее данным, под различными предлогами женщина выманивала деньги, давя на жалость: нужны деньги на лечение рака, чтобы уехать на заработки, купить бытовую технику. Также она делала акцент на родственных связях и знакомствах с высокопоставленными чиновниками. При этом в переписке злоумышленница представлялась как мужчиной, так и женщиной из Польши, Украины, Латвии, Великобритании. Использовала псевдонимы Abigail Paten, Эллин, Эля, Ева, Яна и Jadviga Tocka, Denis Paten.
В настоящее время белорусские оперативники устанавливают других лиц, которые могли пострадать от действий женщины. Потерпевшими по уголовному делу уже признаны десять граждан.
Как уточнили в Следственном комитете республики, москвичка в 2017-2019 годах, находясь на территории Белоруссии, путем обмана граждан завладела принадлежащими им денежными средствами на сумму более двух тысяч долларов, 18 тысяч белорусских рублей (около 8,8 тысячи долларов) и 38 тысяч евро. "Для подтверждения созданной ею "легенды" женщина изменяла свою внешность на фотоснимках при помощи приложения", - отметили в ведомстве.
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Женщине предъявлено обвинение по части 4 статьи 209 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере) Уголовного кодекса, по которой ей грозит лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества. К ней применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
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