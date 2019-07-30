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РИА Новости

В Астрахани у иранских моряков диагностировали кишечную инфекцию

Вчера, 13:37
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МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. У моряков, госпитализированных с иранского судна в Астрахани, - острая кишечная инфекция, ведутся противоэпидемические мероприятия, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
Ранее представитель минздрава региона сообщил РИА Новости, что десять моряков иранского судна, почувствовавших недомогание в порту Астрахани, госпитализированы, восемь из них в отделение кишечной инфекции, состояние у всех легкой и средней степени тяжести.
"Управление Роспотребнадзора по Астраханской области информирует, что 30 июля 2019 года среди членов экипажа судна "Тина" под флагом Исламской Республики Иран, находящегося у причала Центральный грузовой порт города Астрахани, зарегистрирована заболеваемость острой кишечной инфекцией", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие сейчас находятся в инфекционном стационаре, уточнили в пресс-службе.
"В очаге проводится регламентированный комплекс противоэпидемических (профилактических) мероприятий", - добавили в ведомстве.
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РоспотребнадзорИранАстраханская областьПроисшествия
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