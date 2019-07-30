Жители Подмосковья в августе проголосуют за дворы для благоустройства

КРАСНОГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Жители Московской области в августе смогут проголосовать на интернет-портале "Добродел" за включение объектов в программу по благоустройству дворов на 2020 год, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании правительства региона.

"Пятого августа стартует интернет-голосование на портале “Добродел” по благоустройству дворов Подмосковья на 2020 год. У нас есть ежегодная задача благоустройства 10% дворов и следующий год не станет исключением, то есть 12-13 тысяч дворов будет также благоустроено. Голосование завершится 25 августа и по окончании будут обсуждаться проекты и с будущего года, когда наступит теплый период, непосредственно начнутся сами работы", - сказал Хайкин.