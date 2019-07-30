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Жители Подмосковья в августе проголосуют за дворы для благоустройства

Вчера, 13:30
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкЖилой комплекс "Город набережных" в подмосковных Химках
Жилой комплекс Город набережных в подмосковных Химках
© РИА Новости / Антон Денисов
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КРАСНОГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Жители Московской области в августе смогут проголосовать на интернет-портале "Добродел" за включение объектов в программу по благоустройству дворов на 2020 год, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании правительства региона.
"Пятого августа стартует интернет-голосование на портале “Добродел” по благоустройству дворов Подмосковья на 2020 год. У нас есть ежегодная задача благоустройства 10% дворов и следующий год не станет исключением, то есть 12-13 тысяч дворов будет также благоустроено. Голосование завершится 25 августа и по окончании будут обсуждаться проекты и с будущего года, когда наступит теплый период, непосредственно начнутся сами работы", - сказал Хайкин.
Глава ведомства также добавил, что к 2023 году планируется завершить благоустройство всех дворов региона.
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