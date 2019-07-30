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РИА Новости
Новости Подмосковья

Более 50 общественных территорий благоустроят в Подмосковье до 2020 года

Вчера, 13:29
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КРАСНОГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Более 50 общественных территорий создадут и модернизируют в Подмосковье до конца 2019 года, сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин на заседании правительства региона.
В 2019 году было выделено 6,4 миллиарда рублей на созданий и благоустройство общественных пространств Московской области. Всего государственная программа “Формирование современной комфортной городской среды”, помимо 54 общественных территорий, охватывает более 1,3 тысячи дворов, 213 детских площадок и 20 парков.
“Задачей до конца 2019 года, является модернизация и создания 54 общественных территорий. Эта цифра включает в себя девять площадей, шесть набережных, три парка, четыре исторических города и 32 парка с пешеходными зонами и скверами”, - сообщил Хайкин.
Говоря о парках, министр отметил, что с 2014 их площадь выросла вдвое, а посещаемость в восемь раз – с одного миллиона до восьми.
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Новости ПодмосковьяМихаил ХайкинМосковская область
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