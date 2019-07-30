Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-30T13:27Z
https://ria.ru/20190730/1557002857.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости
Война в Сирии

Порядка 114 тысяч человек в июне покинули свои дома в Сирии

Вчера, 13:27
678
ЖЕНЕВА, 30 июл – РИА Новости, Елизавета Исакова. Порядка 114 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома в Сирии в июне 2019 года, говорится в докладе Управления Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам (УКГВ ООН).
Согласно данным УКГВ ООН, в июне 113 тысяч 936 человек вынужденно сменили место проживания в Сирии. Свыше 70% из них (82 тысячи 302 человека) покинули свои дома в провинции Идлиб, и 27 тысяч 741 человек – в провинции Алеппо.
В УКГВ ООН отмечают, что массовое переселение людей происходит из-за продолжающихся боевых действий на юге Идлиба, на севере провинции Хама и в западной части Алеппо.
Американские военнослужащие в районе населенного пункта Эт-Танф, Сирия
29 июля, 14:51
Депутат: действия американцев в Сирии можно назвать только одним словомРоссийский Генштаб обвинил США в подготовке диверсионных групп боевиков в Сирии, а также в разграблении сирийских нефтяных объектов. В эфире радио Sputnik заместитель председателя комитета ГД по обороне Юрий Швыткин прокомментировал действия американцев.
Ранее УКГВ ООН сообщало о том, что с апреля нынешнего года по середину июля в провинциях Идлиб и Хама свои дома покинули 440 тысяч человек, миноги из которых сменили жилье несколько раз.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
002001
Обсудить 1
Война в СирииСирия
Рекомендуем
Мальчик с флагом Сирии в Алеппо. Архивное фото
В ООН сообщили о росте числа жертв вооруженных конфликтов среди детей
РИА
Новости
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков ответил на заявление Помпео о вмешательствах России в выборы в США
Глава президентского совета Ливии Файез Саррадж
Глава ПНС Ливии рассказал о ситуации в районах боев против сил Хафтара
Пригород Дамаска Дума
США намерены созвать встречу Совбеза ООН по пропавшим без вести в Сирии
Лента
новостей
Первый заместитель председателя Государственной Думы РФ Александр Жуков
В Госдуме могла бы появиться либеральная партия, считает Жуков
Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
Эксперт оценил угрозу для россиян от нового способа кражи денег с карт
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на парламентских слушаниях в Государственной Думе РФ на тему Вопросы развития цифровой экономики. 8 июля 2019
Володин прокомментировал отъезд Порошенко с Украины
В Астрахани у иранских моряков диагностировали кишечную инфекцию
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
Пушков прокомментировал идею русскоязычного канала на Украине
Глава правительства национального согласия Ливии Фаез Саррадж
Глава ПНС надеется на участие России в разрешении конфликта в Ливии
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
В Иране рассказали о "самом крупном провале" США
Раненого в больнице после взрыва в Кабуле, Афганистан. 1 июля 2019
В ООН рассказали о потерях среди мирных жителей в Афганистане с начала года
Президент Украины Владимир Зеленский слушает доклад главы Национальной полиции Сергея Князева в Киеве
Зеленского пригласили выступить на Генассамблее ООН в сентябре
Военные и спасатели на месте крушения военного самолета, Пакистан. 30 июля 2019
Момент крушения военного самолета в Пакистане попал на видео
Провинция Идлиб в Сирии
Небензя обвинил ООН в замалчивании числа жертв террористов в Сирии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Ректор главного университета Дагестана вышел на работу после обысков
10:25Посол в Москве рассказал о расследовании против Ассанжа в Швеции
10:24Швеция не согласна с политикой США по СВПД, заявил посол в России
10:21ГИБДД впервые опубликовала карту со всеми камерами на дорогах
10:20Подозреваемый признался в убийстве девушки-блогера в Москве
10:17Лужков рассказал, как спасал пчел во время обработки полей химикатами
10:16Швеция намерена присоединиться к механизму INSTEX
10:15В Москве началось прощание с Владимиром Кара-Мурзой-старшим
10:13Врач назвала самые бесполезные лекарства
10:11Умерла дочь авангардиста Александра Родченко
10:11Эксперты выяснили, какой транспорт выбирают туристы для поездок по России
10:11В Туркмении опровергли данные об арестах за разговоры о смерти президента
10:09В Днепропетровской области обнаружили гранатомет и боеприпасы на дороге
10:07СК завел дело после гибели пяти человек при пожаре в Кировской области
10:05Названы самые похищаемые из российских магазинов товары
09:57Ракету "Протон-М" для коммерческого пуска доставили на Байконур
09:56СК завел дело после взрыва газа в тюменском поселке
09:52В Киргизии нашли вещи пропавшего российского альпиниста
09:49МЧС предупредило жителей Приамурья о ливнях и грозах 31 июля и 1 августа
09:46Ухудшилось состояние пострадавших в ДТП с челябинским экс-замгубернатора
Лента новостейМолния