Проблема дорожных ям лидирует на портале "Добродел" за прошедшую неделю

КРАСНОГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Проблема дорожных ям возглавила рейтинг обращений жителей Московской области на портале “Добродел” за прошедшую неделю, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник.

“Дорожные ямы возглавили рейтинг обращений в портале “Добродел” за прошедшую неделю. В тройку лидеров также вошли проблемы благоустройства дворовых территорий и тротуаров, а также спилу деревьев”, - сообщил Рымар.

При этом министр отметил, что имеется положительная динамика по решению проблем с вывозом мусора и благоустройству детских площадок. “За прошедшую неделю отработано более трех тысяч обращений, из которых 822 решения связаны с проблемами детских площадок и около 600 решений с проблемами вывоза мусора”, - отметил министр.