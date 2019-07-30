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РИА Новости
Новости Подмосковья

Проблема дорожных ям лидирует на портале "Добродел" за прошедшую неделю

Вчера, 13:26
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкЯма на дороге
Яма на дороге
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КРАСНОГОРСК, 30 июл - РИА Новости. Проблема дорожных ям возглавила рейтинг обращений жителей Московской области на портале “Добродел” за прошедшую неделю, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар на заседании правительства региона во вторник.

“Дорожные ямы возглавили рейтинг обращений в портале “Добродел” за прошедшую неделю. В тройку лидеров также вошли проблемы благоустройства дворовых территорий и тротуаров, а также спилу деревьев”, - сообщил Рымар.

При этом министр отметил, что имеется положительная динамика по решению проблем с вывозом мусора и благоустройству детских площадок. “За прошедшую неделю отработано более трех тысяч обращений, из которых 822 решения связаны с проблемами детских площадок и около 600 решений с проблемами вывоза мусора”, - отметил министр.
В заключении глава ведомства попросил усилить работу по качеству отработки обращений граждан на портале, а также решить проблему заявлений граждан Подмосковья касающихся ошибок в квитанциях ЖКХ связанных с вывозом мусора.
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