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РИА Новости
Культура

Дмитрий Певцов готовится к экстремальным съемкам на Байкале

Вчера, 13:37
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоАктёр Дмитрий Певцов
Актёр Дмитрий Певцов
© РИА Новости / Владимир Федоренко
МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Дмитрий Певцов приехал в Иркутск, чтобы сняться в короткометражном фильме режиссера Юрия Яшникова "Даю посадку". Об этом сообщается в Инстаграме кинокомпании.
"Подобрали гидрокостюм для Дмитрия Певцова. К съемкам экстремальных сцен на Байкале готовы!", - говорится в сообщении.
Актер также опубликовал в соцсетях видео поездки в Иркутск вместе с 11-летним сыном Елисеем.
Главную роль в 15-минутном художественном фильме о малой авиации также исполнит Татьяна Скороходова. Актеры уже работали вместе в двух картинах: "…По прозвищу „Зверь“" (1990 год) и "Мафия бессмертна" (1993 год).
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