Дмитрий Певцов готовится к экстремальным съемкам на Байкале

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Дмитрий Певцов приехал в Иркутск, чтобы сняться в короткометражном фильме режиссера Юрия Яшникова "Даю посадку". Об этом сообщается в Инстаграме кинокомпании.

"Подобрали гидрокостюм для Дмитрия Певцова. К съемкам экстремальных сцен на Байкале готовы!", - говорится в сообщении.

Актер также опубликовал в соцсетях видео поездки в Иркутск вместе с 11-летним сыном Елисеем.