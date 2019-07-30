Дмитрий Певцов готовится к экстремальным съемкам на Байкале

МОСКВА, 30 июл – РИА Новости. Дмитрий Певцов приехал в Иркутск, чтобы сняться в короткометражном фильме режиссера Юрия Яшникова "Даю посадку". Об этом сообщается в Инстаграме кинокомпании.
"Подобрали гидрокостюм для Дмитрия Певцова. К съемкам экстремальных сцен на Байкале готовы!", - говорится в сообщении.
Актер также опубликовал в соцсетях видео поездки в Иркутск вместе с 11-летним сыном Елисеем.
Главную роль в 15-минутном художественном фильме о малой авиации также исполнит Татьяна Скороходова. Актеры уже работали вместе в двух картинах: "…По прозвищу „Зверь“" (1990 год) и "Мафия бессмертна" (1993 год).